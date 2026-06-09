به گزارش کردپرس، با نزدیک شدن به اردوی سالانه و مشورتی حزب عدالت و توسعه (AKP) که قرار است روزهای ۲۶ تا ۲۸ ژوئن در منطقه ساپانجای استان ساکاریا برگزار شود، توجه محافل سیاسی ترکیه به تصمیمات احتمالی رجب طیب اردوغان درباره آینده ساختار حزبی معطوف شده است.

این اردو که از سال ۲۰۱۸ به‌طور سنتی در منطقه توریستی قزل‌جاحمام آنکارا برگزار می‌شد، امسال در ساپانجا برگزار خواهد شد. به گفته منابع حزبی، علاوه بر موضوعاتی همچون اقتصاد، تدوین قانون اساسی جدید و روند موسوم به «گشایش سیاسی»، وضعیت داخلی حزب و عملکرد مدیران نیز از محورهای اصلی نشست خواهد بود.

نارضایتی اردوغان از عملکرد مدیران حزب

به نوشته روزنامه جمهوریت به نقل از منابع نزدیک به حزب عدالت و توسعه، اردوغان در ماه‌های اخیر از عملکرد برخی مدیران ارشد حزب رضایت نداشته و این نارضایتی را در جلسات داخلی نیز مطرح کرده است. گزارش‌های میدانی و نتایج نظرسنجی‌های افکار عمومی از جمله عواملی عنوان شده‌اند که موجب افزایش انتقادهای رئیس‌جمهور نسبت به کادر مدیریتی حزب شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، اردوغان معتقد است در بخشی از تشکیلات حزب نوعی رخوت و کاهش انگیزه شکل گرفته و برخی اعضای شورای اجرایی مرکزی حزب عملکرد مطلوبی نداشته‌اند.

«مغرور شده‌اند و کار نمی‌کنند»

در محافل سیاسی نزدیک به حزب عدالت و توسعه ادعا می‌شود که اردوغان در جمع نزدیکان خود درباره برخی مدیران حزبی گفته است: «مغرور شده‌اند و دیگر کار نمی‌کنند.»

این اظهارات باعث شده گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات گسترده در رهبری حزب شدت بگیرد. منابع حزبی از احتمال بازنگری جدی در ترکیب شورای اجرایی مرکزی خبر می‌دهند و می‌گویند برخی چهره‌های فعلی ممکن است از سمت‌های خود کنار گذاشته شوند.

همچنین در برخی محافل سیاسی مطرح شده که اردوغان تنها به تغییرات محدود در شورای اجرایی اکتفا نخواهد کرد و گزینه برگزاری کنگره فوق‌العاده حزب را نیز روی میز دارد. این تحولات احتمالی از سوی ناظران سیاسی به‌عنوان مرحله دوم روند «نوسازی و بازسازی» حزب پس از انتخابات محلی ارزیابی می‌شود.

بررسی سناریوهای انتخاباتی؛ انتخابات زودهنگام

از دیگر موضوعاتی که احتمالاً در اردوی ساپانجا مورد بحث قرار خواهد گرفت، موضوع انتخابات زودهنگام است؛ مسئله‌ای که مخالفان دولت در ماه‌های اخیر بارها مطرح کرده‌اند.

با این حال، منابع حزب عدالت و توسعه تأکید می‌کنند که موضع رسمی حزب همچنان برگزاری انتخابات در موعد مقرر است. با وجود این، گفته می‌شود در نشست ساپانجا سناریوهای مختلف سیاسی و اقتصادی، از جمله احتمال برگزاری انتخابات در پاییز ۲۰۲۷ و به‌ویژه در ماه نوامبر آن سال، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ناظران سیاسی معتقدند اردوی امسال صرفاً یک نشست مشورتی نخواهد بود، بلکه می‌تواند به نقطه‌ای تعیین‌کننده برای ترسیم نقشه راه حزب عدالت و توسعه در سال‌های آینده تبدیل شود. انتظار می‌رود اردوغان در سخنرانی پایانی این نشست، پیام‌های مهمی هم برای بدنه حزب و هم برای افکار عمومی ترکیه ارائه کند.