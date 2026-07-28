وی با تاکید بر اینکه برخورد قاطع و عادلانه با تخلفات ساختمانی، نقش مهمی در حفظ حقوق عمومی، جلوگیری از تضییع اراضی و ساماندهی توسعه شهری دارد، افزود: هرگونه تبعیض در اجرای قانون علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، زمینه‌ساز گسترش تخلفات خواهد شد و از این رو همه دستگاه‌های متولی باید وظایف قانونی خود را با دقت و مسئولیت‌پذیری انجام دهند و اجرای قانون باید برای همه شهروندان یکسان باشد.

فرماندار ویژه مهاباد گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حوزه مسئولیت خود را به‌صورت مستمر رصد کرده، نسبت به شناسایی تخلفات اقدام و مطابق قوانین و مقررات پیگیری‌های لازم را انجام دهند و هیچ‌گونه ترک فعل یا کوتاهی در این زمینه قابل پذیرش نیست.

امیرعشایری با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی، بیان کرد: همکاری و اقدام به موقع نهادهای مسئول می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد.