به گزارش کردپرس، محمدصادق امیرعشایری در جلسه ستاد مسکن و برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز اظهار کرد:برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز، ارائه خدمات و اعطای امتیازها به شهروندان باید بدون هرگونه تبعیض و بهصورت یکسان انجام شود و همه دستگاههای اجرایی در اجرای قانون و صیانت از حقوق عمومی مسئولیت مستقیم دارند.
وی با تاکید بر اینکه برخورد قاطع و عادلانه با تخلفات ساختمانی، نقش مهمی در حفظ حقوق عمومی، جلوگیری از تضییع اراضی و ساماندهی توسعه شهری دارد، افزود: هرگونه تبعیض در اجرای قانون علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، زمینهساز گسترش تخلفات خواهد شد و از این رو همه دستگاههای متولی باید وظایف قانونی خود را با دقت و مسئولیتپذیری انجام دهند و اجرای قانون باید برای همه شهروندان یکسان باشد.
فرماندار ویژه مهاباد گفت: تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند ساختوسازها و تغییر کاربریهای غیرمجاز در حوزه مسئولیت خود را بهصورت مستمر رصد کرده، نسبت به شناسایی تخلفات اقدام و مطابق قوانین و مقررات پیگیریهای لازم را انجام دهند و هیچگونه ترک فعل یا کوتاهی در این زمینه قابل پذیرش نیست.
امیرعشایری با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی، بیان کرد: همکاری و اقدام به موقع نهادهای مسئول میتواند نقش موثری در پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و تسریع در رسیدگی به پروندهها داشته باشد.
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