به گزارش کردپرس، میران بکر در واکنش به بیانیهی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که محتوای این بیانیه «آزاردهندهتر از خودِ ضربوشتم» بوده است.
میران بکر، مشاور مطبوعاتی وزیر پیشمرگه در پاسخ به بیانیهی رسانهای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی گفت: بیانیهای که برادران ما در دفتر رسانهای دفتر سیاسی منتشر کردهاند، از خودِ ضربوشتم هم دردناکتر است. من در فضای رسانهای بزرگ شدهام و خوب میدانم اگر حتی ذرهای تخلف یا مدرک منفی علیه من وجود داشت، بدون تردید آن را در سطح گسترده منتشر میکردند، اما هیچچیزی پیدا نکردهاند.
او افزود: حالا میگویند «مست بوده»؛ نمیدانم این چه منطق و چه عقل سلیمی است که چنین حرفهایی نوشتهاند. آخر اگر فرض کنیم من تحت تاثیر مواد بودهام، آیا باید سرم را بکوبند؟ یا با سه چهار خودرو و دهها فرد مسلح به من حمله کنند؟ یا دستبند بزنند؟
میران بکر با انتقاد از شیوهی برخورد نیروهای امنیتی ادامه داد: از چه زمانی کارِ نیروهای امنیتی و عملیات امنیتی به دخالتهایی از این نوع تبدیل شده است؟ خوب شد نگفتند؛ حتی دو کیلو مادهی مخدر هم همراهش بوده!»
