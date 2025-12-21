سفر قریب الوقوع هیئتی از حزب دمکرات کردستان به بغداد با موضوع تشکیل دولت جدید

به گزارش کردپرس، یک هیئت از حزب دمکرات کردستان عراق به ریاست فاضل میرانی و فؤاد حسین قرار است به زودی و برای مذاکره درخصوص تشکیل دولت جدید عراق به بغداد سفر کند.

به نوشته الفرات نیوز، وفاء محمد کریم از سران حزب دمکرات کردستان گفت که این هیئت با دولت و احزاب سنی و شیعی درباره شماری از پرونده‌های مرتبط با تشکیل دولت آتی عراق رایزنی خواهد کرد.

وی اشاره کرد که این مذاکرات بر مسائل سیاسی و ساختاری بدون ورود به پرونده ترجیح منافع ملی به سیاست متمرکز خواهد بود.

وفاء محمد کریم توضیح داد که هدف از این سفر تقویت ارتباط میان طرف‌ها و تسهیل ورود به توافقات عملی درخصوص دولت آتی در راستای تضمین ثبات فرآیند سیاسی و تحقق منافع شهروندان است.

وی تاکید کرد که حزب دمکرات کردستان از طریق این مذاکرات به دنبال تقویت شراکت ملی و تفاهم میان طیف‌های دولت جدید برای تضمین موفقیت آمیز بودن و تداوم فعالیت آن است.