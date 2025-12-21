۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۷

سفر قریب الوقوع هیئتی از حزب دمکرات کردستان به بغداد با موضوع تشکیل دولت جدید

سفر قریب الوقوع هیئتی از حزب دمکرات کردستان به بغداد با موضوع تشکیل دولت جدید

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک هیئت از حزب دمکرات کردستان عراق به ریاست فاضل میرانی و فؤاد حسین قرار است به زودی و برای مذاکره درخصوص تشکیل دولت جدید عراق به بغداد سفر کند.

به گزارش کردپرس، یک هیئت از حزب دمکرات کردستان عراق به ریاست فاضل میرانی و فؤاد حسین قرار است به زودی و برای مذاکره درخصوص تشکیل دولت جدید عراق به بغداد سفر کند.

به نوشته الفرات نیوز، وفاء محمد کریم از سران حزب دمکرات کردستان گفت که این هیئت با دولت و احزاب سنی و شیعی درباره شماری از پرونده‌های مرتبط با تشکیل دولت آتی عراق رایزنی خواهد کرد.

وی اشاره کرد که این مذاکرات بر مسائل سیاسی و ساختاری بدون ورود به پرونده ترجیح منافع ملی به سیاست متمرکز خواهد بود.

وفاء محمد کریم توضیح داد که هدف از این سفر تقویت ارتباط میان طرف‌ها و تسهیل ورود به توافقات عملی درخصوص دولت آتی در راستای تضمین ثبات فرآیند سیاسی و تحقق منافع شهروندان است.

وی تاکید کرد که حزب دمکرات کردستان از طریق این مذاکرات به دنبال تقویت شراکت ملی و تفاهم میان طیف‌های دولت جدید برای تضمین موفقیت آمیز بودن و تداوم فعالیت آن است.

کد مطلب 2791957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha