آذربایجان غربی میزبان جشنواره بین المللی قصه گویی شد

به گزارش کردپرس، زهرا آبسوران افزود: مرحله استانی این جشنواره با حضور بیش از ۵۰ قصهگو از سراسر استان، روزهای اول و دوم دیماه و به میزبانی ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار میشود.
او ادامه داد:: این جشنواره در محل ادارهکل کانون پرورش فکری واقع در پارک ملت، خیابان والفجر ۲ برگزار شده و قصهگویان طی دو روز در فضایی رقابتی و تخصصی، قصههای خود را روایت میکنند.
آبسوران هدف اصلی جشنواره را ترویج فرهنگ قصه و قصهگویی و بازآفرینی نقش مؤثر قصه در تربیت نسل کودک و نوجوان عنوان کرد و گفت: قصه، زبان مشترک فرهنگها و ابزاری ماندگار برای انتقال مفاهیم انسانی، اخلاقی و هویتی است.
او با تأکید بر جایگاه کودک و نوجوان بهعنوان مخاطبان اصلی قصهگویی تصریح کرد: این جشنواره با تمرکز بر نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، قصهگویی را بهعنوان ابزاری اثرگذار در تربیت آنها مورد توجه قرار داده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجانغربی، شناسایی و حمایت از قصهگویان برتر را از اهداف مهم این جشنواره دانست و گفت: کانون پرورش فکری همواره تلاش کرده است زمینه رشد، دیدهشدن و حمایت از استعدادهای قصهگویی را فراهم کند تا این هنر اصیل در جامعه زنده و پویا باقی بماند.
آب سوران افزود: قصهگویان در این مرحله از جشنواره در بخشهای مختلف به اجرای قصه میپردازند و در پایان، آئین اختتامیه جشنواره با معرفی برگزیدگان برگزار میشود.
