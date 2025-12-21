آذربایجان غربی میزبان جشنواره بین المللی قصه گویی شد

او ادامه داد:: این جشنواره در محل اداره‌کل کانون پرورش فکری واقع در پارک ملت، خیابان والفجر ۲ برگزار شده و قصه‌گویان طی دو روز در فضایی رقابتی و تخصصی، قصه‌های خود را روایت می‌کنند.

آبسوران هدف اصلی جشنواره را ترویج فرهنگ قصه و قصه‌گویی و بازآفرینی نقش مؤثر قصه در تربیت نسل کودک و نوجوان عنوان کرد و گفت: قصه، زبان مشترک فرهنگ‌ها و ابزاری ماندگار برای انتقال مفاهیم انسانی، اخلاقی و هویتی است.

او با تأکید بر جایگاه کودک و نوجوان به‌عنوان مخاطبان اصلی قصه‌گویی تصریح کرد: این جشنواره با تمرکز بر نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، قصه‌گویی را به‌عنوان ابزاری اثرگذار در تربیت آنها مورد توجه قرار داده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی، شناسایی و حمایت از قصه‌گویان برتر را از اهداف مهم این جشنواره دانست و گفت: کانون پرورش فکری همواره تلاش کرده است زمینه رشد، دیده‌شدن و حمایت از استعدادهای قصه‌گویی را فراهم کند تا این هنر اصیل در جامعه زنده و پویا باقی بماند.

آب سوران افزود: قصه‌گویان در این مرحله از جشنواره در بخش‌های مختلف به اجرای قصه می‌پردازند و در پایان، آئین اختتامیه جشنواره با معرفی برگزیدگان برگزار می‌شود.