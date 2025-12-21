رایزنی المالکی و طالبانی درباره تشکیل دولت جدید عراق

به گزارش کردپرس، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و بافل طالبانی رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان، امروز یکشنبه درباره اهمیت نهایی کردن الزامات قانون اساسی(انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس) و تشکیل دولت جدید گفتوگو کردند.
به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، دفتر رسانهای نوری المالکی اعلام کرد: رئیس ائتلاف دولت قانون امروز در دفتر خود پذیرای بافل طالبانی، رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان بود.
بر اساس این بیانیه، دو طرف در این دیدار آخرین تحولات سیاسی کشور را مرور و بر اهمیت یکسره کردن پروندههای مربوط به الزامات قانون اساسی و تشکیل دولت جدید به گونهای که ثبات فرایند سیاسی را تضمین کند، تأکید کردند.
طرفین همچنین درباره پرونده رؤسای قوای سهگانه (ریاستجمهوری، نخستوزیری و ریاست مجلس) و دیدگاههای مشترک پیرامون سازوکارهای مدیریت این پرونده، منطبق با روالهای قانونی و در راستای تحقق ثبات سیاسی، بحث و تبادل نظر کردند.
