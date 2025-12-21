استاندار کردستان: شناسایی و ساماندهی کودکان کار رسالت و وظیفه همه دستگاه های مسئول است

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه شورای اجتماعی استان کردستان، گفت: تعیین مکان و احداث مجتمع توانمندسازی به منظور ساماندهی و نگهداری بی سرپناهان و آسیب دیدگان اجتماعی از جمله کودکان کار، زنان بدسرپرست و بی سرپرست، در راستای کاهش آسیب های اجتماعی، با سازوکار قانونی و در زمین دولتی و با تکیه بر ظرفیت دولت، حاکمیت و مشارکت مردمی، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به موضوع ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی، اظهار کرد: وضعیت کودکان کار، زنان بی سرپرست و دختران نیازمند نگهداری در استان کردستان نسبت به بسیاری از نقاط کشور مطلوب تر است، با این حال لازم است همه دستگاه ها و نهادها برای کاهش هرچه بیشتر این آسیب ها و به حداقل رساندن مشکلات موجود، نقش آفرینی جدی داشته باشند.

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت فراهم سازی شرایط بهتر برای اقشار آسیب دیده، از خیرین، سازمان های مردم نهاد و تمامی دغدغه مندان این حوزه قدردانی کرد و افزود: در این زمینه هنوز کارهای انجام نشده بسیاری وجود دارد که نیازمند همت و همکاری همگانی است.

لهونی ادامه داد: بر اساس وظایف سازمانی و مهم تر از آن، وظیفه انسانی، هرگونه کوتاهی در این حوزه قابل قبول نیست و در بازدید اخیر از مراکز نگهداری آسیب دیدگان اجتماعی، مشاهده شد که خدمات با حداقل امکانات اما با نهایت تلاش، دلسوزی و تعهد از سوی متولیان ارائه می شود.

وی شناسایی کودکان کار و ساماندهی آنان را رسالت و وظیفه همه دستگاه های مسئول دانست و یادآور شد: تعیین مکان و ایجاد سرپناه مناسب برای کودکان کار نیازمند هم افزایی دستگاه های ذی ربط است تا حتی شاهد بی سامانی یک کودک کار نیز نباشیم؛ چرا که این کودکان در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در این زمینه ضروری است.

استاندار کردستان برخورد قانونی با شبکه های بهره کشی از کودکان کار را با هدف حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق کودکان الزامی دانست و بیان کرد: آغاز اقدامات اساسی و ماندگار در این حوزه مستلزم همراهی مدیران، مسئولان و دستگاه های متولی است و تنها با همکاری همه جانبه می توان به نتایج مؤثر دست یافت.