ادامه اختلاف حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر سر معرفی نامزد ریاست جمهوری عراق

به گزارش کردپرس، «وفا محمد» مسئول ارشد حزب دمکرات کردستان عراق گفت در صورتی که توافقی با اتحادیه میهنی درباره معرفی نامزد ریاست جمهوری عراق به دست نیاید، حزب دمکرات نامزد جداگانه‌ای برای این سمت معرفی خواهد کرد.

به نوشته السومریه، وفا محمد درباره مذاکرات حزب دمکرات کردستان عراق با اتحادیه میهنی کردستان گفت، ریاست هیئت رسیدگی به این پرونده را همچنان هوشیار زیباری برعهده خواهد داشت و تاکنون رایزنی‌ها به توافق نهایی درباره تشکیل دولت اقلیم کردستان و دستیابیهمهٔ نوشته‌ها به موضع مشترک درباره گام‌های بعدی منجر نشده است ولی احتمالا نشست‌های بعدی موجب کاهش اختلافات خواهد شد.

این مسئول حزب دمکرات کردستان خاطرنشان کرد در صورتی که توافقی با اتحادیه میهنی برای معرفی نامزد ریاست جمهوری عراق به دست نیاید، حزب دمکرات نامزد جداگانه‌ای برای این سمت معرفی خواهد کرد. اما اگر مذاکرات به نتیجه برسد، هر نامزدی که اتحادیه میهنی معرفی کند لزوما باید نظر موافق مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات را تامین کند.

وفا محمد همچنین گفت کردهای عراق هیئتی به ریاست فاضل میرانی برای مذاکره با نیروهای شیعه و سنی، با هدف تحکیم شراکت ملی و احترام به حقوق اقلیم کردستان در چارچوب کشور عراق، تشکیل داده‌اند. وی افزود، فؤاد حسین، نوزاد هادی و امید صباح عضو این هیئت هستند.

وی افزود، شخصیت‌هایی که برای عضویت در این هیئت انتخاب شده‌اند از تجربه سیاسی بالایی برخوردارند که به آنها امکان می‌دهد، مذاکرات را در این مرحله حساس مدیریت کنند.

وفا محمد افزود، این هیئت مطالباتی را که مرتبط با حقوق اقلیم کردستان طبق قانون اساسی عراق است در میز مذاکرات مطرح خواهد کرد که در رأس آنها حل مسائل باقی‌مانده بین بغداد و اربیل طبق اصل شراکت و برابری است. وی افزود، خواسته‌های کنونی تفاوت چندانی با خواسته‌های قبلی ندارد ولی یکی از اولویت‌ها، اصلاح قانون انتخابات برای تضمین حضور عادلانه در پارلمان است.