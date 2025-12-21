۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۹

مدیرکل صمت کردستان تاکید کرد؛

نظارت مستمر و اجرای گشت های مشترک/۱۶۰ پرونده تخلف صنفی به تعزیرات ارجاع شد

نظارت مستمر و اجرای گشت های مشترک/۱۶۰ پرونده تخلف صنفی به تعزیرات ارجاع شد

سرویس کردستان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از تشدید نظارت ها بر بازار در قالب گشت های مشترک و اجرای طرح های نظارتی ویژه خبر داد و گفت: در راستای سیاست های تنظیم بازار، نظارت بر بازار یکی از مولفه های اصلی است که شرح وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی در قانون مشخص شده است.

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی با بیان اینکه تیم های نظارت بر بازار به صورت گروهی و در قالب گشت های مشترک فعالیت می کنند، گفت: این گشت ها با مشارکت دستگاه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف برای تحقق نظارت بهینه بر بازار تشکیل می شود.

وی افزود: علاوه بر بازرسی های روزانه، مستمر و همیشگی، در مقاطع خاص سال طرح های نظارتی ویژه نیز اجرا می شود و در همین راستا، طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۱۸ آذرماه آغاز شده و بر اساس دستورالعمل های ابلاغی تا پایان شب یلدا ادامه دارد که در این بازه، نظارت های عالی و هدفمند بر بازار انجام می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به آمار بازرسی ها، اظهار کرد: از ۲۲ تا ۳۰ آذرماه سال جاری، ۹۷۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده که منجر به احراز ۱۶۶ مورد تخلف و ارجاع ۱۶۰ پرونده به تعزیرات حکومتی شده و ارزش ریالی این پرونده ها بالغ بر ۲۲۳ میلیارد ریال برآورد می شود.

خلیقی ادامه داد: این آمار نشان دهنده وجود نظارت مؤثر و مستمر بر بازار است و همچنین بر اساس دستورالعمل های ابلاغی، قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی و تنظیم بازاری و نیز محصولات صنعتی و کشاورزی از طریق سامانه قیمت سازمان حمایت رصد می شود.

وی یادآور شد: کالاهایی که در این سامانه با افزایش قیمت آلارم می دهند، به طور ویژه توسط دستگاه های ناظر بررسی می شوند و نظارت ها بر مبنای تغییرات قیمتی و جلوگیری از تخلفات احتمالی تشدید می شود.

کد مطلب 2791948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha