نظارت مستمر و اجرای گشت های مشترک/۱۶۰ پرونده تخلف صنفی به تعزیرات ارجاع شد

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی با بیان اینکه تیم های نظارت بر بازار به صورت گروهی و در قالب گشت های مشترک فعالیت می کنند، گفت: این گشت ها با مشارکت دستگاه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف برای تحقق نظارت بهینه بر بازار تشکیل می شود.

وی افزود: علاوه بر بازرسی های روزانه، مستمر و همیشگی، در مقاطع خاص سال طرح های نظارتی ویژه نیز اجرا می شود و در همین راستا، طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۱۸ آذرماه آغاز شده و بر اساس دستورالعمل های ابلاغی تا پایان شب یلدا ادامه دارد که در این بازه، نظارت های عالی و هدفمند بر بازار انجام می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به آمار بازرسی ها، اظهار کرد: از ۲۲ تا ۳۰ آذرماه سال جاری، ۹۷۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده که منجر به احراز ۱۶۶ مورد تخلف و ارجاع ۱۶۰ پرونده به تعزیرات حکومتی شده و ارزش ریالی این پرونده ها بالغ بر ۲۲۳ میلیارد ریال برآورد می شود.

خلیقی ادامه داد: این آمار نشان دهنده وجود نظارت مؤثر و مستمر بر بازار است و همچنین بر اساس دستورالعمل های ابلاغی، قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی و تنظیم بازاری و نیز محصولات صنعتی و کشاورزی از طریق سامانه قیمت سازمان حمایت رصد می شود.

وی یادآور شد: کالاهایی که در این سامانه با افزایش قیمت آلارم می دهند، به طور ویژه توسط دستگاه های ناظر بررسی می شوند و نظارت ها بر مبنای تغییرات قیمتی و جلوگیری از تخلفات احتمالی تشدید می شود.