واحد یک بخار نیروگاه حرارتی در مدار تولید قرار گرفت

به گزارش کردپرس و به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بیستون، این تعمیرات با مشارکت ۱۷ گروه کاری و در چهار بخش اصلی الکتریک، مکانیک، ابزار دقیق و شیمی و با هدف افزایش آمادگی تولید برای پیک مصرف زمستان و تابستان آینده، بهبود راندمان واحد و ارتقای عملکرد تجهیزات انجام شد. اهم فعالیتهای صورتگرفته است.
برای راه اندازی واحد یک بخار نیروگاه حرارتی بیستون کارهای مانند "انجام تعمیرات اساسی و Rewinding روتور ژنراتور"، "تعویض تعداد ۲۳۰ لوله ۶ متری واتروال در ناحیه گوشه مشعلها و پنلهای مسطح واتروال" و "تعویض ورقها و عایقهای داکت دود، بدنه ژانگسترومها و لولهها و اتصالات فشار قوی، قلیاشویی ژانگسترومها و تمیزکاری کولرها و مبدلهای حرارتی" و "اورهال برج خنککن شامل تعویض پکینگها، پرهها، قطرهگیرها، ولوها، اکسپنشن رایزرها، گیربکس و گاردان فنها" صورت گرفت.
همچنین "اورهال مشعلهای گاز و مازوت"، "سرویس و تنظیم انواع ولوها و دمپرها"، "بازسازی هدرباکسهای بویلر و تعویض نیپلهای ریهیت"، "اورهال هیترهای فشار قوی (سه مورد)، هیدرولیک کوپلینگ و بوسترپمپ فیدپمپ (دو مورد) و اکسترکشن پمپ (یک مورد)"، "سرویس باسبارها و الکتروموتورهای فشار ضعیف و قوی و اورهال سه دستگاه پمپ فشار ضعیف"، "رنگآمیزی تجهیزات و خطوط فرآیندی" و "سرویس و تنظیم کارتهای سیستم کنترل (آنالوگ و دیجیتال)" از دیگر کارهای صورت گرفته در روند تعمیرات و راه اندازی واحد یک بخار نیروگاه حرارتی است.
گفتنی است اجرای این اقدامات نقش مؤثری در افزایش پایداری واحد، ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات و تأمین پایدار برق شبکه سراسری ایفا میکند.
