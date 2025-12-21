۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۶

قتل زن فالگیر در ارومیه با سلاح گرم

قتل زن فالگیر در ارومیه با سلاح گرم

سرویس آذربایجان غربی- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی از دستگیری عامل تیراندازی منجر به قتل یک زن فالگیر در ارومیه خبر داد.

به گزارش کردپرس سرهنگ صادق شکری افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم در خیابان بوستان ارومیه بلافاصله کارآگاهان جنایی و تیم تشخیص هویت در محل حاضر شدند.

او ادامه داد: در بررسی‌ها انجام شده مشخص شد که مقتول، زنی ۴۶ ساله که به امر فالگیری اشتغال داشته، بر اثر اصابت گلوله به قتل رسیده است.

شکری افزود: با تشکیل تیم ویژه و اقدامات فنی شبانه‌روزی، هویت قاتل سریعاً شناسایی و در تحقیقات اولیه مشخص شد انگیزه قتل اختلافات خانوادگی ناشی از اقدامات مقتول بوده است.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی تصریح کرد: سرانجام با هدایت میدانی و عملیات ضربتی کارآگاهان، متهم در مخفیگاه خود شناسایی و در ساعاتی پس از ارتکاب جرم دستگیر و به بزه انتسابی اعتراف کرد.

کد مطلب 2791954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha