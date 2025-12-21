مذاکرات بغداد و اربیل درباره جاده توسعه به توافق نهایی ختم نشده است

به گزارش کردپرس، ناصر الاسدی مشاور نخست وزیر عراق در امور حمل و نقل و پروژه جاده توسعه اعلام کرد که مذاکرات اربیل و بغداد درباره جاده توسعه ادامه دارد و هنوز به توافق نهایی ختم نشده است.

به‌نوشته رووداو، الاسدی در ادامه تاکید کرد که در نهایت توافق خواهیم کرد و ما نسبت به آن امیدواریم.

وی افزود که طراحی‌های مربوط به راه آهن و بزرگراه این پروژه تکمیل شده و تنها تایید نهایی آن مانده است.

اواشاره کرد که پس از تایید مرحله مناقصه آغاز خواهد شد.

بنا بر اعلام الاسدی، چندین شرکت بین‌المللی از جمله شرکت‌های امریکایی، اروپایی، ترکیه‌ای، قطری، اماراتی، عربستانی و عمانی درخواست مشارکت در این پروژه را ارائه کردند.

وی توضیح داد که مشاور فنی این پروژه یک شرکت امریکایی خواهد بود.