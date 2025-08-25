برگزاری پویش شعاع ۱۰۰ متر توسط دوستداران محیط زیست در اسلام آبادغرب

به گزارش کردپرس؛ در اقدامی ارزشمند روز جمعه ۳۱ مردادماه قسمتی از کوه گلال سیه اسلام آباد -که یکی از مکان‌های تفریحی این شهرستان است- از زباله‌ها پاکسازی شد.

پویش شعاع صدمتر که بعنوان یک پویش ملی در استان‌های مختلف برگزار شده و می‌شود، سال ۱۳۹۹ از اسلام آبادغرب شروع به فعالیت کرد.

رویکرد محوری این پویش است که: «یکی از راه‌های نجات زمین از دست زباله‌ها این است که مردم به دامان طبیعت می‌روند شعاع صدمتری خود را پاکسازی نمایند. چرا که ارگان‌های مربوطه نه نیروی انسانی کافی و نه بودجه لازم را در اختیار دارند و این مهم تنها به دست مردم می‌تواند رقم بخورد»

پویش شعاع صدمتر به دو صورت فردی و اجتماعی برگزار می‌شود. در حوزه فردی، تکیه بر فرد و افرادی است که زمانی به دامان طبیعت می‌روند حداکثر شعاع صدمتر خود را پاکسازی نمایند و بصورت اجتماعی نیز در قالب گردهمایی‌های از دوستداران محیط زیست این فعالیت اجتماعی رقم می‌خورد.

گزارش: میثم رجبی

پویش_شعاع_صد_متر