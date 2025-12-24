۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۰

قتل شبانه در مهاباد/ هر ٣ قاتل دستگیر شدند

قتل شبانه در مهاباد/ هر ٣ قاتل دستگیر شدند

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی مهاباد گفت: در پی وقوع یک نزاع منجر به قتل در یکی از محلات این شهرستان، ٣ نفر از عاملان اصلی این حادثه با اقدام سریع و ضربتی پلیس در کمترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش کردپرس، سرهنگ امیررضا رسولیان اظهار کرد: پس از اعلام گزارش وقوع این حادثه در شب گذشته به مرکز فوریت‌های پلیسی، بلافاصله مأموران انتظامی در محل حاضر شده و بررسی‌های اولیه و اقدامات تخصصی برای شناسایی عاملان در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات فنی، اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی مأموران انتظامی، مخفیگاه متهمان شناسایی و هر ٣نفر در یک عملیات ضربتی و هماهنگ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی مهاباد گفت: متهمان در تحقیقات اولیه، علت و انگیزه این نزاع منجر به قتل را اختلافات شخصی عنوان کردند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ رسولیان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، تصریح کرد: تأمین امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه رفتار مجرمانه و برهم‌زننده آرامش عمومی، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

او همچنین از همکاری و همراهی شهروندان قدردانی کرد و گفت: مشارکت مردم و گزارش به‌موقع موارد مشکوک نقش مهمی در تسریع کشف جرایم و ارتقای امنیت اجتماعی دارد و پلیس اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم این شهرستان خدشه‌دار شود.

کد مطلب 2792036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha