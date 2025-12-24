تکاب زیر سایه تهدید و ارعاب

بنا بر گزارش های مردمی رسیده به کردپرس، مردمان روستای زرەشوران تکاب، در زمان جنگ دفاع مقدس، از مایحتاج خودشان می‌زدند و به عنوان مدافعان به حق برای نیروهای در محاصره انقلابی غذا و مایحتاج تامین می کردند. روستایی که با مهد شهدایی از سلسله سیدان جلالی، امروزه مورد غضب سرمایه بران غارتگر واقع شده است.

این شرکت معدنی معروف که اقدامات ضد مردمی اش در سال های اخیر مسبوق به سابقه است؛ متاسفانه با همکاری دست‌های پنهان کاری کردند که پروانه کشفی به به شماره ١١٠.٣٩٥٠٤ در تاریخ ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۹۰ صادر می‌شود و بعدها پروانه بهره‌برداری به شماره ٦٥٤٣.٢٠٦١٨ پنجم آبان ماه ۱۳۹۵ نیز صادر شد.

علیرغم اینکه روستای زرەشوران ۵۰ درصد از منابع اصلی روستا را به خاطر کارخانه فرآوری و معدن معروف از دست داده‌اند اکنون تنها منبع معیشت و تامین آب شرب و کشاورزی آنها در محدوده ای قرار دارد که پروانه واگذاری آن به وسعت ۲۰ کیلومتر مربع با پوشش گیاهی درجه یک و گیاهان ممنوع القتطع مثل بنه، گون، و بادام وحشی به شرکت مورد اشاره انجام گرفته است.

منطقه ای که دارای پوشش گیاهی ۸۰ درصدی است و وجود ۲۵ چشمه جوشان به عنوان سرچشمه اصلی آب شرب و کشاورزی مردم ۶ روستای پایین دست از جمله زرەشوران، آلوچالوی علیا و سفلا، یارعزیز و قسمتی از ینگه کند و باغات شیرمرد را شامل می شود ولی اکنون با بهره‌برداری معدن از دسترس مردم خارج شده و این مسئله زندگی روستاییان را مختل کرده است؛ لذا روستاییان در برابر این وضعیت مقاومت کرده و اعتراض مدنی خود را به گوش مسئولان رساندند.

متاسفانه صاحب معدن با استفاده از قدرت زر و زور و تزویر با استخدام ۴۰۰ نفر نیروی میلیشیای خصوصی با ماشین‌ها و تسلیحات جنگی ١١ آبان ماه سال جاری شبانه به روستای زرەشوران ریخته و مردمان روستایی را که زمانی مهد شهدا بود، مورد تهدید و ارعاب قرار دادند. با وجود این معدن همچنان به فعالیت خود مشغول است و مشخص نیست که چه بلایی بر سر معیشت و زندگی مردم منطقه خواهد آمد.

مطالبه‌گران شهرستان تکاب، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و یادگاران جبهه و شهادت همه برای دلجویی از مردم این روستا که هستی و زندگی خود را فدای انقلاب کرده اند، در مسجد روستا جمع شدند و از مردم روستا دلجویی کردند و چه دردآور بود زمانی که روحانی روستا پشت تریبون مسجد چشمانش پر از اشک شد و از ترس و وحشتی که بر کودکان روستا مبنی بر از دست دادن پدرشان، مستولی شده بود، خبر داد.

متاسفانه این شرکت معروف برای سومین بار است که نظام و نیروی انتظامی را در مقابل مردم قرار داده است. باید مشخص شود که چه کسانی از این مدیران حمایت می‌کنند؟ و چرا نظام باید در مقابل چنین مدیرانی هزینه پرداخت کند و در عین حال تخم نفاق و بدبینی در دل مردم کاشته شود؟!

مطالبه‌گران و مردم روستا متحد شده تا از مجاری قانونی برای ابطال پروانه واگذار این ۲۰ کیلومتر مربع از اراضی روستای زرەشوران به این شرکت معروف جلوگیری کنند و از مسئولان کشوری استانی انتظار می‌رود به این قضیه ورود کرده تا تبعات اجتماعی بدتری شکل نگرفته است.

گفتنی است؛ محدودیت‌های قانونی برای نیروهای حفاظتی خصوصی وجود دارد؛ در واقع نیروهای حراستی و نگهبان‌ها برخلاف پلیس، حق دخالت مستقیم در مسائل قضایی یا استفاده از اسلحه گرم را ندارند. آن‌ها صرفاً وظیفه دارند امنیت فیزیکی محل تحت نظارت را حفظ کرده و در صورت بروز حادثه، مراتب را به مراجع قانونی گزارش دهند/.