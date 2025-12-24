۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۹

پخش سریال اربعینی «مهمان مهران» تا پیش از اربعین ۱۴۰۵

سرویس ایلام - ساخت مجموعه تلویزیونی «مهمان مهران» با محور همایش اربعین و هدف به تصویر کشیدن میزبانی مردم ایلام، در دستور کار شبکه سراسری قرار گرفته و پیش از اربعین سال آینده آماده پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سریال «مهمان مهران» قرار است با حضور تعدادی از بازیگران مطرح ملی در شهرستان مرزی مهران تصویربرداری شود و تا پیش از فرارسیدن اربعین سال آینده به آنتن شبکه‌های سراسری برسد.

کارگردانی این اثر را «مرتضی رحیمی» و تهیه‌کنندگی آن را «سیدعلیرضا سبط‌احمدی» بر عهده دارند.

در کارنامه هنری کارگردان این مجموعه، ساخت آثاری همچون «خوب، بد، زشت»، «همسایه‌ها»، «پیشواز» و فیلم‌های سینمایی «آن دو»، «نغمه» و «زمانی برای دوست داشتن» دیده می‌شود.

این خبر پس از پیگیری استاندار ایلام در دیدار با تهیه کننده و کارگردان این سریال تلویزیونی منتشر شده است.

