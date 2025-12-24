پخش سریال اربعینی «مهمان مهران» تا پیش از اربعین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سریال «مهمان مهران» قرار است با حضور تعدادی از بازیگران مطرح ملی در شهرستان مرزی مهران تصویربرداری شود و تا پیش از فرارسیدن اربعین سال آینده به آنتن شبکههای سراسری برسد.
کارگردانی این اثر را «مرتضی رحیمی» و تهیهکنندگی آن را «سیدعلیرضا سبطاحمدی» بر عهده دارند.
در کارنامه هنری کارگردان این مجموعه، ساخت آثاری همچون «خوب، بد، زشت»، «همسایهها»، «پیشواز» و فیلمهای سینمایی «آن دو»، «نغمه» و «زمانی برای دوست داشتن» دیده میشود.
این خبر پس از پیگیری استاندار ایلام در دیدار با تهیه کننده و کارگردان این سریال تلویزیونی منتشر شده است.
