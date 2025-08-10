ساخت آبشخور هامین توسط فعالان زیست محیطی اسلام آباد غرب / میثم رجبی

خبرگزاری کردپرس _ زاگرس بیش از هر زمانی به توجه نیاز دارد. با کمک دوستان حامی محیط زیست و اداره محیط زیست اسلام آبادغرب در کوه گلال سیه تعدادی نای آوخوری (آبشخور) برای حیوانات و پرندگان ساخته شد.
این اتفاق برای اولین بار است که با همکاری فعالان محیط زیست و اداره محیط زیست اسلام آباد رقم میخورد و امید است به یک فرهنگ تبدیل شود و در فصل گرم سال مردم بفکر پرندگان و حیوانات زاگرس باشند.
با توجه به خشک سالیهای اخیر و استفاده اشتباه از منابع آب، سفره زیرزمینی دشت اسلام آباد به شدت آسیب دیده و چشمهها و سرابها یکی پس از دیگری خشک شدهاند. در این میان بخشی از حیوانات و پرندگان از جنگلهای اسلام آباد مهاجرت میکنند یا تلف میشوند.
طبیعت بیش از هر زمانی نیاز به آبشخور پیدا کرده است و با ساخت و فرهنگسازی میتوان جلوی اتفاقات ناگوار در این زمینه را گرفت.
برای آبگیری آبشخورها به کمکهای مردمی نیاز است و برای این منظور معمولا در جاهایی که تردد راحت است و مردم با وسیله نقلیه خود میتوانند کمک نمایند، آبشخورها ساخته میشوند که تقریباً نزدیک به تفریحگاههای طبیعی و مسیر جاده است.
برای این منظور پیشنهاد ما این است که تابلوی اختیاری در محدوده آبشخورها نصب شود که نمادی از آبشخور و راهنمایی برای آبگیری علاقهمندان به محیط زیست باشد.
تصویر تابلو پیشنهادی:
آدرس برای آبگیری آبشخورها توسط دوستداران طبیعت:
تفریحگاه گلال سیه پیچ دوم.
تیم ساخت آبشخور:
طهمورث سلیمانی، سجاد پرنیان، مسعود کیانی، میثم رجبی
نظر شما