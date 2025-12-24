به گزارش خبرگزاری کردپرس، فریدون همتی از تأمین و پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان منابع نقدی بابت بخشی از سهم دولت در پروژه مشارکتی آزادراه کرمانشاه–حمیل خبر داد.

وی با اشاره به بازدید چند هفته گذشته خود از این پروژه مهم و کلیدی برای کشور، به‌ویژه استان‌های ایلام و خوزستان، گفت: پیگیری‌های انجام‌شده موجب تقویت توان پیمانکار و سرمایه‌گذار پروژه شده و امیدواری برای بهره‌برداری از یک لاین آزادراه تا پایان سال ۱۴۰۵ را افزایش داده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در گام مهم دیگری، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۱,۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه و تکمیل این پروژه پیش‌بینی شده است.

گفتنی است طول این مسیر از ابتدای حمیل تا کمربندی کرمانشاه ۵۰ کیلومتر است که با تکمیل این پروژه فاصله ایلام به کرمانشاه ۴۰ کیلومتر کوتاه تر می‌شود.