تمدید دوماهه فعالیت کمیسیون صلح

به گزارش کردپرس، فعالیت کمیسیون ویژه‌ای که در چارچوب روند «صلح و جامعه دموکراتیک» در مجلس ترکیه تشکیل شده بود و قرار بود در تاریخ ۳۱ دسامبر به پایان برسد، با تصمیم اکثریت اعضا برای دو ماه دیگر تمدید شد.

اعضای کمیسیون امروز با این استدلال که تهیه گزارش مشترک نهایی تا پایان مهلت مقرر امکان‌پذیر نیست، جلسه‌ای برگزار کردند. در این نشست، پروفسور دکتر حوا کوک ارسلان و مراد سوِجان گزارشی تحلیلی از محتوای نشست‌های برگزارشده کمیسیون ارائه دادند.

در این ارائه، تحلیل سخنرانی‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در طول جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و بر شباهت‌ها، تفاوت‌ها و نیازهای مشترک در گفتمان‌ها تأکید شد. نمایندگان مجلس نیز در جریان این جلسه، نکات و ملاحظات خود را درباره محتوای ارائه‌شده و الزامات ادامه کار کمیسیون مطرح کردند.

در ادامه، موضوع تمدید فعالیت کمیسیون به رأی گذاشته شد و اعضا با اجماع کامل با تمدید دوماهه دوره فعالیت کمیسیون موافقت کردند. پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری، جلسه کمیسیون به پایان رسید.