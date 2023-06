اِلمان «مُهر استوانه ای» شهر اسلام آباد / میثم رجبی

خبرگزاری کردپرس _ مُهر استوانه ای شهر پَلوم، شناسنامه چهار هزار ساله شهر اسلام آبادغرب به عنوان یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان می باشد که بهنام افشین شهردار فرهنگ دوست شهرستان آن را نشان هویتی برای شهرستان دانست و مسعود میاور مجسمه ساز برجسته اسلام آبادی اقدام به ساخت آن نمود.

تپه چیا گاوانه محل کشف مُهر استوانه ای، در سال ۱۳۱۵ توسط «اریک اشمیت» باستان شناس امریکایی عکس برداری هوایی شد. بعدها در سال ۱۳۳۹ باستان شناس امریکایی دیگر با نام‌ «رابرت بریدوود» بررسی هایی روی تپه به عمل آورد و در سال ۱۳۴۹ «محمد کردوانی» بنای خشتی روی تپه چیاگاوانه را که مربوط به «هزاره دوم پیش از میلاد» بود؛ کشف نمود. بعد از این تاریخ «کامیار عبدی» باستان شناس دیگری بود که در سال ۱۳۷۷ دست به کاوش هایی روی تپه چیاگاوانه زد. در کاوش هایی که به سرپرستی «محمد کردوانی» انجام گرفت مجموعه ای گل نوشته با خط میخی اکدی و مُهری استوانه ای پیدا شد که در سال ۱۳۸۶ نتایج مطالعه الواح و مُهر توسط «گَری بکمَن» و «کامیار عبدی» منتشر شد. الواح کشف شده ۸۴ عدد می باشد که ۵۶ عدد از آنها سالم است. این الواح و مُهر متعلق به «سه هزار و هشتصد سال پیش» و «دوره بابلی قدیم» می باشند.

متون الواح و مُهر بیشتر به خدایان، زندگی و دادوستد مردمان شهری به عنوان «پَلوم» پرداخته است که در آن زمان روی تپه چیا گاوانه واقع بوده است. آنطور که در خوانش این الواح مشخص شده، در شهر پلوم کارگاه های پارچهِ ضخیم بافی وجود داشته و زنان در آن شاغل بوده اند. این الواح بیشتر به دادوستد جو، پرورش گوسفند و... که جز فعالیت های روزمره مردم بوده پرداخته است. الواح گلی و مُهر چیاگاوانه اکنون در «موزه ایران باستان_ تهران» نگهداری می شوند.

معرفی مُهر که روی پایه آن با دو زبان فارسی و انگلیسی آمده است:

«مُهر استوانه‌ای»

این مُهر از مجموعه ۵۶ لوح کامل، ۲۸ لوح شکسته و یک مُهر استوانه‌ای است که در کاوش‌های باستانشناسی سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۹) در چیاگاوانه به دست آمدند. با اینکه اکثراً فرسوده و ناخوانا بودند، بیشتر به شرایط اداری (کار، جیره و جامه کارگران، بردگان و سربازان)، انبارداری، دامپروری، کشاورزی و منسوجات تولیدی این شهر که پَلوم گفته می‌شد، اشاره می‌کنند. اشاراتی هم به برخی فرمانروایان و خدایان می‌شود. الواح به زبان اکدی و مربوط به دوره بابلی قدیم به قدمت ۱۸۰۰ سال پیش از میلاد هستند.

به امید کاوش‌های بیشتر و با احترام به همه کسانی که برای نجات چیاگاوانه کوشیدند، یاد این باستان‌شناسان را همیشه گرامی می‌داریم: اُورل استاین، اریک اشمیت، علی‌اکبر سرفراز، محمدرحیم صراف، اسماعیل یغمایی، محمود کُردوانی، کامیار عبدی و گری بِکمن.

«Cylinder Seal»

This cylinder seal belongs to the collection of 56 complete tablets, 28 fragments, and a cylinder seal that were found during the excavations of 1970 in Chia-Gavane archaeological site. Although they were very worn and unreadable, mostly refer to the administrative conditions (work, rations, and clothing for workers, slaves, and soldiers), storage, livestock farming, agriculture, and the textile production of this city which called Palum. There also are references to some rulers and gods. The tablets are in Akkadian language and belong to the Old Babylonian period, dating back to 1800 BC.

With Hops for more excavations and respect to all those who tried to save Chia-Gavane, we will always remember these great archaeologists: Aurel Stein, Erich Schmidt, Ali-Akbar Karegar Sarfraz, Mohammad-Rahim Sarraf, Ismai’l Yaghma’i, Mahmoud Kordevani, Kamiar Abdi and Gary Beckman.