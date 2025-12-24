به گزارش کردپرس، ارسلان شکری در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اشنویه که با حضور فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان برگزار شد، با اشاره به نگاه توسعه‌گرایانه استاندار نسبت به مرزها اظهار کرد: نگاه نوسازی و توسعه باید جامع، هدفمند و اقتصادی باشد و این رویکرد در تمامی بخش‌ها نهادینه شود.

او افزود: مرزها از مهم‌ترین ظرفیت‌ها و فرصت‌های طلایی استان به شمار می‌روند و باید از این توان بالقوه برای توسعه همه‌جانبه آذربایجان‌غربی بهره گرفت.

شکری با بیان اینکه در حال حاضر ۷ مرز فعال در استان وجود دارد، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم مرز کلاشین نیز در آینده نزدیک با هدف حمایت از مردم مرزنشین و توسعه منطقه فعال شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: تمامی امکانات و توان این اداره‌کل برای توسعه و ارتقای گذرگاه‌های مرزی استان به‌کار گرفته شده و نگاه توسعه‌محور نسبت به همه مرزهای استان در مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وجود دارد.

او با تأکید بر اینکه بهسازی راه‌ها، اصلاح تقاطع‌ها، تجهیز ماشین‌آلات و توسعه ترمینال شهرستان اشنویه در دستور کار قرار دارد، گفت: موضوع روشنایی محورهای ارتباطی این شهرستان نیز در حال پیگیری است و معاون عمرانی استاندار در صورت تأمین اعتبار، قول اجرای این طرح را داده است.