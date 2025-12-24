جزئیات ضریب جایگاه نویسنده در شیوه نامه جدید بنیاد نخبگان

بررسی ها نشان می دهد در شیوه نامه های اخیر ضریب جایگاه نویسنده مقاله بنیاد نخبگان به صورت عددی تعریف شده است. داده های استخراج شده از آیین نامه های حمایتی حاکی از آن است که ضریب نویسنده اول و نویسنده مسئول در بازه 0.7 تا 1 تعیین می شود. این در حالی است که نویسندگان میانی ضریبی بین 0.2 تا 0.4 دریافت می کنند. شما باید توجه داشته باشید که این ضرایب مستقیما در امتیاز نهایی مقاله ضرب می شوند و حتی مقالات با ضریب تاثیر بالا، در صورت جایگاه پایین نویسنده، امتیاز محدودی ایجاد می کنند.

جایگاه نویسنده ضریب عددی اثر بر امتیاز نویسنده اول 0.9 تا 1 حداکثری نویسنده دوم 0.8 تا 0.9 بسیار بالا نویسنده میانی 0.2 تا 0.4 محدود سایر نویسندگان کمتر از 0.2 حداقل

نکته: به این مورد توجه کنید که نوع مقاله نیز روی امتیازتاثیر گذار است. به عنوان مثال انجام مقاله isi به مراتب امتیاز بیشتری نسبت به مقاله کنفرانسی دارد.

نحوه تاثیر تعداد نویسندگان بر امتیاز مقالات در بنیاد نخبگان

طبق داده های آماری منتشرشده، تعداد نویسندگان به عنوان یک عامل کاهنده عمل می کند. اگر تعداد نویسندگان بیش از 5 نفر باشد، امتیاز پایه مقاله تا 30 درصد کاهش می یابد. برای مقالات با 8 نویسنده و بیشتر، این کاهش می تواند به 50 درصد برسد. شما در برنامه ریزی همکاری های پژوهشی باید این عامل را لحاظ کنید، زیرا حتی ضریب بالای مجله نمی تواند اثر تعداد بالای نویسندگان را به طور کامل جبران کند.

فرمول محاسبه سهم هر نویسنده از امتیاز مقاله

بررسی های بنیاد نخبگان نشان می دهد برای محاسبه سهم هر نویسنده از امتیاز مقاله، یک فرمول عددی مشخص تعریف شده است. این فرمول به شما امکان می دهد سهم واقعی هر پژوهشگر در تولید علم را بر اساس جایگاه و نقش علمی تعیین کنید. داده های واقعی حاکی از آن است که استفاده از این مدل در بررسی ضریب جایگاه نویسنده مقاله بنیاد نخبگان، شفافیت و عدالت در امتیازدهی را افزایش داده و از ثبت نام صوری جلوگیری می کند.

فرمول پایه به صورت ضرب چند ضریب مستقل در امتیاز پایه مقاله عمل می کند و شامل پنج عامل اصلی است:

ضریب جایگاه نویسنده: اعدادی که در جدول ابتدای متن آورده شده ضریب جایگاه نویسنده مقاله بنیاد نخبگان را مشخص می کند. این ضریب نقش واقعی شما در مقاله را نشان می دهد. ضریب نوع مقاله: ضریب مقالات پژوهشی پایه 1، مقالات مروری 0.6 و گزارش های علمی کوتاه 0.4است. این عامل اهمیت محتوا و عمق علمی مقاله را لحاظ می کند. ضریب تعداد نویسندگان: اگر تعداد نویسندگان 1 تا 3 نفر باشد ضریب 1، 4 تا 6 نفر 0.7 و بیش از 6 نفر 0.5خواهد بود. این ضریب از افزایش غیر واقعی امتیاز در مقالات پرنویسنده جلوگیری می کند. ضریب سهم نویسنده در بخش های کلیدی: طراحی تحقیق، تحلیل داده ها، نگارش و ... هر بخش ضریب جداگانه بین 0.2 تا 0.5 دارد و سهم نهایی را تعدیل می کند. ضریب کیفیت نشریه : بر اساس ضریب تاثیر و نمایه علمی مجله، ضریب کیفیت نشریه بین 0.5 تا 1 در نظر گرفته می شود. این ضریب، سطح اعتبار علمی مقاله را بازتاب می دهد.

فرمول نهایی که برای محاسبه ضریب جایگاه نویسنده مقاله بنیاد نخبگان به کار می رود:

امتیاز هر نویسنده = امتیاز پایه مقاله × ضریب جایگاه × ضریب نوع مقاله × ضریب تعداد نویسندگان × ضریب سهم بخش کلیدی × ضریب کیفیت نشریه

این روش باعث می شود سهم شما از مقاله دقیق و منصفانه محاسبه شود و نقش واقعی پژوهشگران در تولید علم منعکس گردد.

بازتاب تصمیم جدید بنیاد نخبگان در جامعه علمی کشور

طبق گزارش های تحلیلی، اجرای این مدل امتیازدهی برای ارزیابی ضریب جایگاه نویسنده مقاله بنیاد نخبگان باعث کاهش معنادار مقالات با نویسندگان پرتعداد شده است. مثلاً در یک بازه یک ساله، تعداد مقالات با بیش از 7 نویسنده در پرونده های ارسالی به بنیاد حدود 25 درصد کاهش یافته است. شما اکنون با فضای رقابتی تری مواجه هستید که در آن نقش واقعی در تولید علم نسبت به حضور اسمی اولویت پیدا کرده است.

پیامدهای اعمال ضریب جایگاه نویسنده برای پژوهشگران جوان

بررسی داده های پرونده های پذیرفته شده سال 1404 نشان می دهد پژوهشگران جوانی که حداقل در 2 مقاله به عنوان نویسنده اول یا مسئول حضور داشته اند، تا 40 درصد شانس بیشتری برای دریافت تسهیلات بنیاد نخبگان داشته اند. این آمار حاکی از آن است که سیاست جدید، مسیر رشد علمی را از کمیت محور به کیفیت محور تغییر داده و شما را به پذیرش مسئولیت علمی واقعی در پژوهش ها سوق می دهد.