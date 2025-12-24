سقوط جت حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی در نزدیکی آنکارا

به گزارش کردپرس، پس از ناپدید شدن یک فروند جت اختصاصی حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی و هیئت همراه در حریم هوایی ترکیه، نیروهای امنیتی لاشه هواپیما را در منطقه‌ای کوهستانی در جنوب آنکارا کشف کردند. مقامات ترکیه از یافتن جعبه سیاه و دستگاه ضبط صدای کابین خبر داده‌اند و بررسی‌های فنی و امنیتی برای مشخص شدن علت سانحه با حساسیت بالا ادامه دارد.

مقامات ترکیه اعلام کردند لاشه جت اختصاصی حامل محمد علی احمد الحداد، رئیس ستاد کل ارتش لیبی، پس از عملیات گسترده جست‌وجو در شهرستان هیمنه در جنوب استان آنکارا کشف شده است. این هواپیما که هیئتی نظامی از لیبی را حمل می‌کرد، پس از انجام یک سفر رسمی و هنگام بازگشت، دچار سانحه شد و ارتباط آن با برج مراقبت قطع گردید.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این جت پس از اعلام وضعیت اضطراری از صفحه رادار محو شد و بلافاصله عملیات جست‌وجوی گسترده‌ای با مشارکت نیروهای ژاندارمری، تیم‌های امدادی، واحدهای امنیتی و نیروهای مدیریت بحران آغاز شد. در نهایت، لاشه هواپیما در فاصله‌ای حدود دو کیلومتری از یک روستای کوهستانی شناسایی شد.

مقامات مسئول اعلام کردند عملیات بررسی صحنه با دقت بالا در حال انجام است و تمام شواهد فنی و امنیتی در چارچوب مقررات بین‌المللی بررسی می‌شود. در جریان این عملیات، دستگاه ضبط صدای کابین هواپیما و سپس جعبه سیاه آن کشف و برای تحلیل‌های تخصصی به تیم‌های فنی تحویل داده شده است.

در همین راستا، علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه، با حضور در محل سقوط هواپیما اعلام کرد که تمامی نهادهای ذی‌ربط در حالت آماده‌باش قرار دارند و روند بررسی علت سانحه بدون وقفه ادامه خواهد داشت. وی تأکید کرد که نتایج اولیه پس از تکمیل بررسی‌های فنی و امنیتی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

به گفته مقامات، تیم‌های تخصصی در حال بررسی احتمال نقص فنی، شرایط جوی، مسیر پرواز و مکالمات کابین هستند و تاکنون هیچ‌گونه اظهارنظر قطعی درباره علت حادثه منتشر نشده است. همچنین تدابیر امنیتی در محل سقوط به‌طور کامل برقرار شده تا روند تحقیقات بدون اختلال انجام شود.