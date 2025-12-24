رد درخواست دفاع به زبان کُردی در دادگاه آنتالیا

به گزارش کردپرس، در دادگاهی در آنتالیا، چهار زندانی که به تخریب اموال عمومی متهم شده بودند، درخواست کردند دفاع خود را به زبان کردی ارائه دهند. با این حال، قاضی با رد این درخواست گفت: «در دادگاه جمهوری ترکیه باید به ترکی صحبت کنید.» این اقدام با اعتراض وکیل زندانیان روبه‌رو شد که آن را نقض حقوق قانونی و اصول برابری دانست.

در آنتالیا، چهار زندانی به نام‌های امید تامور، جِسم ییلدریم، ابراهیم ارتاش و اوزکان بایهان به اتهام خسارت زدن به سیم‌های محافظ نصب شده بر پنجره‌های زندان در دادگاه حاضر شدند. آن‌ها در چهارمین جلسه دادگاه که در شعبه دوم دادگاه کیفری صلح ماناوگات برگزار شد، درخواست کردند که دفاع خود را به زبان کردی انجام دهند و خواستار حضور مترجم شدند.

با این حال، قاضی دادگاه درخواست آن‌ها را رد کرد و با لحنی تند اظهار داشت: «شما در دادگاه‌های جمهوری ترکیه هستید و باید به ترکی صحبت کنید. اینجا اجازه صحبت به کردی را نمی‌دهم.»

شهدا روناهی چیفتچی وکیل مدافع زندانیان، از اعضای انجمن حقوق دانان آزادی (ÖHD)، با اعتراض به این برخورد گفت که این رفتار نه تنها برخلاف قوانین حقوقی، بلکه ناقض کرامت انسانی و اصل برابری شهروندی است. او تأکید کرد که متهمان در گذشته در دادگاه‌های دیگر با حضور مترجم دفاع کرده‌اند و این حق قانونی آن‌هاست.

روناهی چیفتچی همچنین گفت که این برخورد قاضی با جدیّت و بی‌طرفی دستگاه قضایی سازگاری ندارد و درخواست رد قاضی را مطرح کرد. او تصریح کرد که جلوگیری از دفاع به زبان مادری، انکار حقوق فرهنگی و نادیده گرفتن هویت کردی است و این اقدام را نه یک مسئله فردی، بلکه بخشی از یک رویه سیستماتیک دانست.

در پایان، وکیل اعلام کرد که این رفتار نه تنها یک نقض حقوقی، بلکه ضربه‌ای به همزیستی مسالمت‌آمیز و اراده جامعه برای برقراری صلح است. او تأکید کرد که عدالت را نمی‌توان با زبان انکار و سلطه برقرار کرد. به دنبال این ماجرا، قاضی درخواست رد را نیز نپذیرفت و جلسه بعدی دادگاه را به تاریخ دوم آوریل ۲۰۲۶ موکول کرد.