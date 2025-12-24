نخستین کدپستی هوشمند روستایی آذربایجان غربی در مهاباد نصب شد

به گزارش کردپرس، محمد صادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد در آیین نصب پلاک پستی در روستای قره‌خان مهاباد اظهار کرد: طرح ملی «جی‌نف» یک طرح ملی مهم است که در دولت وفاق ملی تاکیدات فراوانی بر اجرای آن شده است و خوشبختانه در استان آذربایجان غربی در سطح شهری، به عنوان پایلوت گوگتپه مهاباد اولین شهری است که این طرح در آن به اجرا درآمد.

او افزود: در قالب اجرای طرح ملی «جی‌نف»، نصب پلاک کدپستی هوشمند برای ۲۲۶ باب واحد مسکونی امروز در روستای قره‌خان در دست اقدام است. همزمان با این طرح، نصب کدپستی هوشمند در ۴۵ روستای بخش خلیفان مهاباد نیز آغاز شده و از این نظر، شهرستان مهاباد در رتبه نخست استان آذربایجان‌غربی قرار دارد.

فتاح زاده مدیر کل پست استان نیز گفت: تاکنون اطلاعات و مشخصات کیوآرکد خانه، ۱۸۰ روستای مهاباد آماده‌سازی شده که از این تعداد، ۱۴۷ پلاک کدپستی تحویل و برای نصب در اختیار پیمانکار قرار گرفته است.

مدیر کل پست استان با اشاره به پیشرفت اجرای این طرح در مناطق شهری بیان کرد: این پروژه ملی هم اکنون در شهرهای گوگ‌تپه و خلیفان مهاباد به‌طور کامل به پایان رسیده است.

او افزود: اجرای این پروژه که از اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود، با همکاری دهیاری ها، شهرداری‌ها و پیگیری مدیریت شهری، در سطح شهر مهاباد و روستاهای تابعه نیز در دستور کار قرار دارد.