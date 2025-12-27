درآمد ۶.۵ میلیارد دلاری عراق از صادرات نفت در یک ماه

به گزارش کردپرس، وزارت نفت عراق با انتشار بیانیه‌ای، آمار نهایی صادرات و درآمدهای نفتی مربوط به ماه نوامبر گذشته را اعلام و تاکید کرد: بر اساس داده‌های شرکت ملی بازاریابی نفت عراق، این کشور در ماه مذکور شاهد رشد قابل توجهی در حجم صادرات و عواید ارزی بوده است.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، بر اساس این گزارش، مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی عراق در ماه نوامبر به ۱۰۶ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۳۵۲ بشکه رسیده و ارزش مالی حاصل از فروش این حجم از نفت، مبلغی معادل ۶ میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۳۹۱ هزار دلار برآورد شده است.

در بیانیه وزارت نفت عراق جزئیات مبادی صادراتی به این شرح آمده است که از حوزه‌های مرکزی و جنوبی ۹۸ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۷۹۵ بشکه نفت صادر شده و از اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان ترکیه، ۷ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۷۳۳ بشکه نفت بوده و صادرات به اردن هم ۲۹۹ هزار و ۸۲۴ بشکه بوده است.