انتخابات پیش رو در شرایط حساس منطقه انتخاباتی مهم است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، تاج الدین صالحیان با اشاره به جایگاه ویژه استان ایلام بهعنوان دروازه عتبات عالیات و تقدیم بیش از ۱۲ هزار شهید در این خطه، اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران پس از ناکامی در تجاوز ۱۲ روزه و شکست نقشههای خود، اکنون به ایجاد شکاف میان مردم و نظام چشم دوخته اند به همین علت بر انتخابات پیشِرو تمرکز کرده اند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت انتخابات شوراها، گفت:انتخابات پیشِرو، انتخاباتی عادی نیست و در شرایط حساس کشور و منطقه، نقش مهمی در خنثیسازی نقشههای دشمنان و تقویت مردمسالاری دارد.
صالحیان افزود: ملت ایران با وجود فشارهای اقتصادی و تحریمهای ظالمانه، بار دیگر نشان دادند که از هر سلیقه و گرایش سیاسی، پای کشور، نظام و رهبری ایستادهاند و با هوشیاری، توطئههای دشمنان را خنثی کردهاند.
معاون استاندار ایلام و رییس ستاد انتخابات استان، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را تجلی واقعی مردمسالاری دانست و تصریح کرد: شوراها بهعنوان پارلمانهای محلی، نقش مستقیمی در کیفیت زندگی مردم دارند و انتخاب اعضای متخصص، پاکدست و متعهد میتواند موجب ارتقای مدیریت شهری و روستایی شود.
وی با تأکید بر اینکه وجود برخی ضعفها نباید منجر به تضعیف نهاد انتخابات شود، گفت: راه اصلاح، رفع نواقص و تشویق افراد شایسته به حضور در عرصه رقابت انتخاباتی است، نه کمرمق کردن مشارکت مردم.
صالحیان خاطرنشان کرد: همه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، هدف مشترکی دارند و آن تقویت نظام جمهوری اسلامی، اجرای دقیق قانون و برگزاری انتخاباتی سالم و با مشارکت حداکثری و کاملا بی طرفانه است.
وی در پایان با اشاره به اینکه ما به نوعی داور انتخابات هستیم و داور در هر حال باید بی طرف باشد، به قانونمداری در کلیه فرآیند انتخابات پرداخت و بر دو اصل مهم یعنی اصل برائت و اصل انصاف در بررسی صلاحیتها تاکید و اظهار امیدواری کرد: با تعامل مطلوب میان هیئتهای اجرایی و نظارت، انتخاباتی پرشور، سالم و بیطرفانه در استان ایلام برگزار میشود.
