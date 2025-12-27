ریزش مرگبار بهمن در «آلوتان» سردشت/یک نفر همچنان مفقود است

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی ساعت ۳ بامداد روز شنبه ۶ دی، گزارشی مبنی بر مفقودی ۴ نفر در پی ریزش بهمن در منطقه آلواتان میرآباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد

او افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات هلال احمر نلاس بلافاصله به محل حادثه در کیلومتر ۴۰ محور نلاس به سردشت اعزام شدند

مدیر عامل هلال احمر استان گفت: در پی این حادثه، ۴ نفر دچار حادثه شدندو یک نفر به دلیل شدن جراحات در دم جان باخت.

محبوبی ادامه داد: در این عملیات ۲ نفر زنده پیدا شدند و یک نفر کماکان مفقود است.

او تاکید کرد: با توجه به گستردگی محل سقوط بهمن، جستجوی تیم های عملیاتی هلال احمر و مردمی، برای یافتن فرد مفقودی ادامه دارد.