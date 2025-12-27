فنلاند سه مظنون به حمایت از پ.‌ک.‌ک را آزاد کرد

به گزارش کردپرس به نقل از نشریه Yle، دو نفر از این مظنونان جمعه گذشته و نفر سوم روز سه‌شنبه این هفته از بازداشت آزاد شدند. این سه مرد ۴۷، ۵۷ و ۵۸ ساله هستند و دادگاه برای آنان ممنوعیت سفر اعمال کرده است؛ اقدامی که معمولاً شامل نظارت الکترونیکی با پابند و الزام به حضور در ساعات مشخصی در محل سکونت می‌شود.

دادگاه هلسینکی ماه گذشته این افراد را به ظن تأمین مالی یک گروه بازداشت موقت کرده بود. به گفته منابع Yle، این سه نفر متهم‌اند که به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) کمک مالی کرده‌اند. پ‌ک‌ک یک گروه مسلح کردهاست که از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ترکیه و برخی دیگر کشورها به‌عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود. این گروه در ماه مه گذشته اعلام کرد منحل شده است.

در جریان روند پیوستن فنلاند به ناتو، ترکیه بارها از هلسینکی خواسته بود افرادی را که آنکارا به ارتباط با پ‌ک‌ک متهم می‌کند، تحویل دهد. همچنین در اواخر سال ۲۰۲۲ پلیس هلسینکی نمایش پرچم‌های مرتبط با پ‌ک‌ک و سازمان‌های وابسته را ممنوع کرد.

بر اساس اعلام اداره ملی تحقیقات فنلاند ، بررسی موارد سوءظن از سال ۲۰۲۳ در هلسینکی آغاز شده و تا اوایل نوامبر امسال ادامه داشته است. تصمیم‌های بازداشت موقت دادگاه نیز بر پایه اقداماتی بوده که اوایل نوامبر رخ داده‌اند.

به گفته NBI، فرد ۵۸ ساله ساکن ایماترا ثبت شده، نشانی فرد ۴۷ ساله در سیپو است و نشانی فرد ۵۷ ساله مشخص نیست. روزنامه هلسینگین سانومات گزارش داده است که این افراد اصالتاً کرد هستند.

مسدودسازی دارایی‌ها و ادامه تحقیقات

NBI اعلام کرده تحقیقات مقدماتی از ابتدای سال جاری در جریان است و همچنان ادامه دارد. «میکو لاکسونن»، رئیس تیم تحقیق، از ارائه جزئیات بیشتر به Yle خودداری کرده است.

این سه نفر اوایل نوامبر در جریان یک ایست بازرسی شبانه در روکولهتی، واقع در استان کارلیای جنوبی، بازداشت شدند. هم‌زمان، «مرکز جامعه دموکراتیک کردها» (NCDK Finland) اعلام کرد پلیس به مرکز اجتماعی این نهاد در شرق هلسینکی یورش برده است.

به گفته NBI، دارایی‌های مظنونان از اواسط دسامبر مسدود شده است؛ با این حال، دسترسی به مبالغی برای هزینه‌های ضروری مانند خوراک، مسکن و خدمات درمانی همچنان مجاز است.