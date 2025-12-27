آخرین مهلت کنفرانس جنبش تغییر به پایان رسید؛جنبش در انتظار تصمیم کمیسیون انتخابات

به گزارش کردپرس، با وجود آنکه کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، ۲٦ دسامبر را بهعنوان آخرین مهلت برای برگزاری کنفرانس جنبش تغییر تعیین کرده بود، اما این جنبش کنفرانس خود را برگزار نکرد. یکی از مسئولان جنبش میگوید: «در آغاز سال جدید، کنفرانس نهایی برگزار خواهد شد».
وبسایت رسانە خبری روداو نوشت: پس از مدتی اختلاف میان دو جناح جنبش تغییر و برگزاری جداگانهی کنفرانسها، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق هیچیک از آنها را به رسمیت نشناخت. در نهایت، کمیسیون روز ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ را بهعنوان آخرین مهلت برای برگزاری کنفرانس جنبش تغییر تعیین کرد.
یکی از مسئولان جنبش تغییر اعلام کرد: «به دلیل آغاز تعطیلات سال نو، در این روزها فعالیت اداری وجود ندارد، به همین دلیل کمیسیون نیز این موضوع را در نظر گرفته و کنفرانس را به نزدیکترین زمان ممکن پس از آن موکول میکند».
ریبین احمد، عضو اتاق انتخابات جنبش تغییر که هماکنون مقر اصلی آن در محلهی کردساتِ سلیمانیه قرار دارد، گفت: «کمیسیون، نزدیکترین زمان را برای برگزاری یک کنفرانس عمومی و فراگیر تعیین خواهد کرد و کنفرانس برگزار میشود».
در تاریخ ۲۴ مه ۲۰۲۵، جنبش تغییر کنفرانسی را در شهر سلیمانیه برگزار کرد، اما به دلیل اختلاف میان دو جناح، بدون نتیجه پایان یافت و کمیسیون عالی انتخابات عراق آن را تأیید نکرد.
ریبین احمد افزود: «در این کنفرانسی که منتظر تعیین زمان و سالن آن از سوی کمیسیون هستیم، تصمیم نهایی گرفته خواهد شد و هر جناحی که اکثریت آرا را به دست آورد، مالکیت جنبش را در اختیار خواهد گرفت».
همچنین یکی دیگر از مسئولان جنبش تغییر گفت: «کنفرانس آینده هیچ فرصتی برای اختلاف یا تعویق نخواهد داشت. کمیسیون اعلام کرده که تصمیم نهایی گرفته میشود و بر اساس فهرست اعضای سال ۲۰۱۷، اعضا حق مشارکت دارند. هر فردی که مانع ایجاد کند، باعث از بین رفتن مالکیت جنبش میشود. اسامی ثبتشده اکنون در هر دو جناح جنبش حضور دارند».
ریبین احمد، عضو اتاق انتخابات جنبش تغییر، تأکید کرد:
«این کنفرانس متعلق به همهی جنبش است و در یک سالن برگزار میشود. نام ۲۱۰۰ عضو گوران نزد کمیسیون ثبت شده و بر اساس فهرست ثبتشدهی سال ۲۰۱۷، اعضا میتوانند در کنفرانس شرکت کرده و عضو کنفرانس باشند».
دو جناح جنبش تغییر بر سر آییننامهی داخلی اختلاف دارند؛ یک جناح معتقد است طبق آییننامه نباید در کنفرانس دبیرکل انتخاب شود، در حالی که جناح دیگر میگوید انتخاب دبیرکل شرط کمیسیون است.
افرادی که نامشان در سال ۲۰۱۷ برای مشارکت در کنفرانس جنبش تغییر ثبت شده، اکنون میان دو جناح تقسیم شدهاند؛ علاوه بر این، بخشی از آنها از سیاست کنارهگیری کرده و بخشی دیگر به احزاب سیاسی دیگر پیوستهاند.
هر دو جناح پیشتر کنفرانسهای جداگانهای برگزار کردند که موفق نبود. در ۵ آوریل ۲۰۲۵ جناح «زرگته»ی جنبش کنفرانس عمومی برگزار کرد و جناح دیگر نیز در ۲۶ آوریل کنفرانسی برگزار کرد، اما هیچیک از این کنفرانسها از سوی کمیسیون بهعنوان کنفرانس قانونی برای مالکیت حزب تأیید نشد.
بر اساس آییننامهی داخلی جنبش تغییر، این جنبش از نهادهایی همچون دفتر اجرایی، مجمع میهنی، مجمع عمومی، دفاتر، فراکسیونهای پارلمانی و شوراهای استانی، شوراهای شهرستانها و تیم جنبش تغییر در دولت تشکیل شده است.
مجمع میهنی (شامل اعضای دفتر اجرایی و دبیرکل) بالاترین مرجع تصمیمگیری در جنبش تغییر به شمار میرود.
طبق آییننامهی داخلی، دفتر اجرایی مسئول اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع میهنی است و از ۷ عضو تشکیل میشود؛ شامل «دبیرکل، دبیران امور مجمع میهنی، فراکسیون، دفاتر و تشکیلات، و رئیس مجمع عمومی».
