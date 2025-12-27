به گزارش کردپرس، مقدم جمال هسن، مدیر آتشنشانی زاخو، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد: «این آتشسوزی حدود ساعت ۶:۰۰ صبح امروز در کمپ باجد کَندال رخ داد و در نتیجهی آن بین ۳۰ تا ۳۵ مغازه در داخل کمپ به طور کامل سوخت.»
وی افزود: «این حادثه هیچ تلفات جانی نداشته، اما خسارات مادی آن بسیار زیاد است.»
مدیر آتشنشانی زاخو همچنین تأکید کرد که به دلیل سرعت وزش باد، خطر سرایت آتش به بخشهای دیگر کمپ و بروز تلفات جانی وجود داشت، اما تیمهای آتشنشانی موفق شدند از گسترش آتش جلوگیری کنند و ظرف کمتر از دو ساعت آن را بهطور کامل مهار کنند.
به گفتهی وی، علت اصلی این آتشسوزی اتصال کوتاه برق بوده است.
مقدم جمال در ادامه بیان داشت که پس از پایان بررسیهای دقیقتر دربارهی این حادثه، میزان دقیق خسارات مادی برآورد و اعلام خواهد شد.
کمپ باجد کَندال در محدودهی ادارهی مستقل زاخو قرار دارد و محل اسکان کردهای ایزدی است که عمدتاً از ساکنان شنگال و مناطق اطراف آن هستند.
