۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۵

تردد مرزنشینان از مرز تمرچین ۳ روز تعطیل شد

سرویس آذربایجان غربی- روابط عمومی کمیته هماهنگی امور مرزی اعلام کرد: رویه تجارت چمدانی در مرز تمرچین و حاج‌عمران اقلیم کردستان عراق در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه(۶،۷،۸ دیماه ۱۴۰۴) هفته جاری به‌طور کامل تعطیل خواهد بود.

به گزارش کردپرس، به‌دنبال درخواست مسئولان اقلیم کردستان و با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر شروع بارش برف و برودت شدید هوا، و به‌منظور حفظ ایمنی مرزنشینان، پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و همچنین مدیریت افزایش تردد مسافران در ایام تعطیلات سال نو میلادی، رویه تجارت چمدانی با تغییراتی روبەرو شد.

بر این اساس مرز تمرچین و حاج‌عمران اقلیم کردستان عراق در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه(۶،۷،۸ دیماه ۱۴۰۴) هفته جاری به‌طور کامل تعطیل خواهد بود.

از تمامی مرزنشینان عزیز درخواست می‌شود در بازه زمانی مذکور از مراجعه به مرز تمرچین خودداری فرمایند.


 

