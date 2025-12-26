تردد مرزنشینان از مرز تمرچین ۳ روز تعطیل شد

به گزارش کردپرس، به‌دنبال درخواست مسئولان اقلیم کردستان و با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر شروع بارش برف و برودت شدید هوا، و به‌منظور حفظ ایمنی مرزنشینان، پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و همچنین مدیریت افزایش تردد مسافران در ایام تعطیلات سال نو میلادی، رویه تجارت چمدانی با تغییراتی روبەرو شد.

بر این اساس مرز تمرچین و حاج‌عمران اقلیم کردستان عراق در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه(۶،۷،۸ دیماه ۱۴۰۴) هفته جاری به‌طور کامل تعطیل خواهد بود.



از تمامی مرزنشینان عزیز درخواست می‌شود در بازه زمانی مذکور از مراجعه به مرز تمرچین خودداری فرمایند.





