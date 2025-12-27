کاوشگران غیرمجاز طلا در ارومیه دستگیر شدند

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در این عملیات ٤ نفر حفار غیرمجاز حین تلاش برای حفاری به قصد تحصیل آثار تاریخی و فرهنگی دستگیر شدند.

او ادامه داد: از متهمان، دو دستگاه طلایاب و گنج‌یاب به همراه ابزار و ادوات حفاری غیرمجاز کشف و ضبط شد، سپس متهمان برای طی مراحل قانونی به پاسگاه انتظامی تحویل داده شدند.

مظفری نسب گفت: این اقدام در راستای حفاظت از میراث‌فرهنگی و جلوگیری از آسیب به آثار تاریخی انجام شده است و دستگیری این باند حفاری غیرمجاز نشان‌دهنده عزم و اراده نهادهای امنیتی و حفاظتی در حفظ و نگهداری از میراث‌فرهنگی است.