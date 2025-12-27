به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی همدلی مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس را عامل اصلی افزایش سهم استان در بودجه سال آینده دانست و اعلام کرد که اعتبار پروژههای پیوست قانون در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۳ پنج برابر شده و در سنجش با امسال نیز ۱۵۳ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به این که این افزایش اعتبار در فصول کلیدی همچون منابع آب، بهداشت و درمان و سایر زیرساختهای دارای ردیف قانونی لحاظ شده است، یادآور شد: اولویت اصلی مدیریت استان، تزریق این منابع به پروژههای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالا است تا مردم هرچه سریعتر از منافع آن بهرهمند شوند.
استاندار ایلام با تاکید بر جایگاه راهبردی این استان به عنوان دروازه عتبات عالیات و میزبان اصلی زوار اربعین حسینی (ع)، گفت: تکمیل زیرساختهای راه و خدماتی در ایلام نه تنها مطالبهای استانی، بلکه ضرورتی ملی است و با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا شاهد تحول در چهره توسعهای استان خواهیم بود.
کرمی وحدت نظر و همگرایی میان ارکان حاکمیتی در استان را کمنظیر توصیف کرد و گفت: خوشبختانه فضای همدلی میان نماینده ولیفقیه، نمایندگان مجلس، نخبگان و دستگاههای اجرایی برای گرهگشایی از مشکلات مردم برقرار است و باید از همه ظرفیتهای نخبگانی و دانشگاهی برای شتاببخشی به قطار توسعه استان بهره برد.
