به گزارش کردپرس، در بخشی از این ویدیو، یکی از یوتیوبرها تعریف می‌کند که دوستی با او تماس گرفته و گفته است «رئیس جمهور یک کشور» می‌خواهد با تو صحبت کند؛ اما بافل طالبانی بلافاصله حرف او را قطع می‌کند و می‌گوید: «رئیس یک حزب»، و سپس خودش اضافه می‌کند: «شاید به‌زودی».

در پاسخ به این پرسش که چرا در ماه‌های اخیر بیشتر در تمرین‌های تیراندازی دیده می‌شود، بافل طالبانی توضیح می‌دهد که این تغییر به حدود یک سال و نیم پیش بازمی‌گردد.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان می‌گوید: «حدود یک سال و نیم پیش متوجه شدم دیگر نمی‌توانم مثل گذشته وزنه‌های سنگین بلند کنم یا ورزش‌های سخت انجام دهم و بدوم؛ به همین دلیل به دنبال یک ورزش دیگر رفتم».

او می‌افزاید که تمرکزش را بر تمرین تیراندازی گذاشته و از این طریق با مربی جدیدی به نام «بن» آشنا شده است.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، بافل طالبانی می‌گوید که مدت‌ها بیننده و دنبال‌کننده‌ی کانال یوتیوب این دو نفر بوده؛ کانالی که به تمرین‌ها و آموزش‌های تیراندازی اختصاص دارد.

رئیس اتحادیه میهنی همچنین اشاره می‌کند که یکی از دوستانش پیشنهاد داده بود برای دریافت پاسخ برخی پرسش‌ها و اطلاعات تخصصی، با این دو یوتیوبر تماس بگیرد و آن‌ها نیز حاضر به کمک شدند؛ همین موضوع آغاز آشنایی آن‌ه بوده است.

جیک دویر و کریس بلاو دو یوتیوبر آمریکایی هستند که در کانال خود با نام 1911 Syndicate یک ولاگ طولانی با بافل طالبانی ضبط کرده‌اند؛ ولاگی که در آن به بازارهای فروش سلاح در سلیمانیه و بغداد می‌روند، چند سلاح را آزمایش می‌کنند و حتی با یک آرپی‌جی به یک وانت شلیک می‌کنند.