چهارفصل بهشت زردآلوی جهان در کردستان ترکیه + تصاویر

به گزارش کردپرس، استان مالاتیا در کردستان ترکیه که با ثبت رسمی زردآلوی خود در اتحادیه اروپا عنوان «پایتخت جهانی زردآلو» را به دست آورده است، در تمامی فصول سال میزبان جلوهای متفاوت از طبیعت است. میلیونها درخت زردآلو که بخش مهمی از هویت اقتصادی و فرهنگی این شهر را تشکیل میدهند، از شکوفههای سفید و صورتی بهار گرفته تا سبزی تابستان، رنگهای گرم پاییز و شاخههای آرام زمستان، چشماندازهایی کمنظیر خلق میکنند.
مالاتیا که بزرگترین مرکز تولید زردآلو در جهان به شمار میرود، با حدود ۹ میلیون اصله درخت زردآلو، هر ساله میلیونها تن محصول تولید و به کشورهای مختلف صادر میکند. این شهر به دلیل کیفیت بالای زردآلوهایش، به ویژه زردآلوی خشک، شهرتی جهانی یافته و نام آن با این محصول ارزشمند گره خورده است.
در فصل بهار، دشتها و باغهای مالاتیا با شکوفههای سفید و صورتی زردآلو پوشیده میشوند و منظرهای شبیه به فرشی از گل را در سراسر منطقه به وجود میآورند. این چشمانداز هر سال هزاران گردشگر و عکاس طبیعت را به سوی خود جذب میکند.
با آغاز تابستان، درختان زردآلو با برگهای سبز و میوههای طلاییرنگ، چهرهای متفاوت به باغها میبخشند. این فصل، زمان برداشت محصول و اوج فعالیت کشاورزان است؛ دورهای که اقتصاد محلی نیز بیشترین رونق را تجربه میکند.
در پاییز، برگهای زرد، نارنجی و قرمز درختان زردآلو، باغهای مالاتیا را به تابلویی رنگارنگ تبدیل میکنند و با فرا رسیدن زمستان، شاخههای برهنه درختان در کنار برف و مه، جلوهای آرام و متفاوت از طبیعت این منطقه را به نمایش میگذارند.
همین تغییر رنگ و چهره در طول چهار فصل باعث شده است که مالاتیا نه تنها به عنوان مرکز تولید زردآلو، بلکه به عنوان یکی از زیباترین مناطق کشاورزی ترکیه نیز شناخته شود؛ شهری که در آن طبیعت و کشاورزی در تمام طول سال، نمایشگاهی زنده از رنگها و زیباییها برپا میکنند.
منبع تصاویر: آناتولی ترکی
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