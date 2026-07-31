معاون دفتر مسرور بارزانی: طرح «حساب من» به مرحله تثبیت رسیده است

به گزارش کردپرس، عزیز احمد، معاون دفتر نخستوزیر اقلیم کردستان، در گفتوگو با شبکه روداو از روند اجرای طرح «حساب من» دفاع کرد و گفت بسیاری از افرادی که در ابتدای اجرای این پروژه از آن انتقاد میکردند، اکنون خود در این طرح ثبتنام کردهاند.
وی اظهار داشت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۵۶ هزار نفر در طرح «حساب من» ثبتنام کردهاند و این موضوع نشان میدهد نگرانیهایی که در ابتدای اجرای پروژه مطرح میشد، برطرف شده است.
معاون دفتر نخستوزیر اقلیم با اشاره به روند پرداخت حقوق افزود: در حال حاضر حقوق کارمندان بهصورت ماهانه و طی دو روز به حساب ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر در هر مرحله واریز میشود و پروژه «حساب من» به مرحله تثبیت رسیده است.
عزیز احمد همچنین با مقایسه روند پرداخت حقوق در عراق گفت پرداخت حقوق در این کشور بهصورت الکترونیکی انجام میشود و دلیلی وجود ندارد که اقلیم کردستان از این روند فاصله بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از علی حمهصالح، نماینده پارلمان اقلیم کردستان، خواست همانند دیگر منتقدانی که در نهایت به این طرح پیوستهاند، در پروژه «حساب من» ثبتنام کند و گفت اکنون که شمار زیادی از مخالفان پیشین به این پروژه ملحق شدهاند، ادامه مخالفت با آن توجیهی ندارد.
معاون دفتر نخستوزیر اقلیم در پایان، اجرای طرح «حساب من» را یکی از دستاوردهای مهم دولت اقلیم دانست و ابراز امیدواری کرد همه حقوقبگیران اقلیم به این پروژه بپیوندند تا پرداخت حقوق بهطور کامل بهصورت الکترونیکی انجام شود.
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