خط گرسنگی در ترکیه از حداقل دستمزد بالاتر است

به گزارش کردپرس، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه (Türk-İş) نتایج پژوهش ماه جولای خود درباره خط گرسنگی و خط فقر در این کشور را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه ماهانه مواد غذایی موردنیاز یک خانواده چهار نفره ساکن آنکارا برای برخورداری از تغذیه سالم و متعادل که مبنای محاسبه «خط گرسنگی» است، در ماه جولای با افزایش ۳.۳ درصدی به ۳۶ هزار و ۹۳۹ لیر و ۸۷ قروش رسید.

این مبلغ در ماه ژوئن ۳۵ هزار و ۷۵۸ لیر و ۸۸ قروش محاسبه شده بود.

خط گرسنگی بالاتر از حداقل دستمزد

حداقل دستمزد خالص در ترکیه که در سال ۲۰۲۶ معادل ۲۸ هزار و ۷۵ لیر و ۵۰ قروش تعیین شده است، ۸ هزار و ۸۶۴ لیر و ۳۷ قروش پایین‌تر از خط گرسنگی قرار دارد.

به این ترتیب، تنها هزینه ماهانه مواد غذایی یک خانواده چهار نفره حدود ۳۱.۶ درصد بیشتر از حداقل دستمزد خالص در ترکیه است.

هزینه‌های ضروری از ۱۲۰ هزار لیر فراتر رفت

خط فقر که علاوه بر مواد غذایی، هزینه‌هایی مانند پوشاک، اجاره مسکن، برق، آب، سوخت، حمل‌ونقل، آموزش و سلامت را نیز دربرمی‌گیرد، در ماه جولای به ۱۲۰ هزار و ۳۲۵ لیر و ۳۰ قروش افزایش یافت.

هزینه ماهانه زندگی برای یک کارگر مجرد نیز ۴۷ هزار و ۷۵۸ لیر و ۳۹ قروش محاسبه شد.

بر اساس پژوهش ترک‌ـ‌ای‌ش، هزینه مواد غذایی در ۱۲ ماه گذشته ۳۹.۸۵ درصد افزایش یافته و میانگین رشد سالانه آن به ۴۰.۶ درصد رسیده است. میزان افزایش این هزینه‌ها در فاصله ماه‌های ژانویه تا جولای نیز ۲۲.۵۴ درصد اعلام شد.