به گزارش کردپرس، با رسیدن و سرخ شدن خوشههای سماق در روزهای پایانی ماه جولای، فصل برداشت این محصول در منطقه عفرین آغاز شده است و تا اوایل ماه آگوست ادامه خواهد داشت.
به نوشته آژانس خبری هاوار، سماق بهصورت خودرو در مناطق کوهستانی و همچنین در میان باغهای زیتون عفرین رشد میکند و یکی از محصولات طبیعی و ارزشمند این منطقه به شمار میرود. درختچه سماق میتواند تا حدود سه متر ارتفاع داشته باشد و هر درخت بهطور متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم محصول تولید میکند.
برداشت سالانه سماق برای بسیاری از کشاورزان و خانوادههای روستایی عفرین از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است و یکی از منابع اصلی درآمد فصلی آنان محسوب میشود. این محصول که به دلیل رنگ سرخش در میان مردم منطقه به «محصول سرخ» شهرت دارد، هر سال با آغاز فصل برداشت، جلوهای ویژه به طبیعت عفرین میبخشد.
سماق علاوه بر جایگاه اقتصادی، در فرهنگ غذایی منطقه نیز جایگاه ویژهای دارد و بهعنوان یکی از ادویههای پرمصرف در تهیه غذاهای محلی مورد استفاده قرار میگیرد. آغاز فصل برداشت این محصول، همهساله با حضور گسترده کشاورزان در دامنه کوهها و باغهای زیتون همراه است و بخشی از فعالیتهای سنتی و معیشتی مردم عفرین را تشکیل میدهد.
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