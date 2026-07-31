به گزارش کردپرس، طیب تمل، نایب رئیس مشترک حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) و مسئول امور رسانه و تبلیغات این حزب، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به گزارشی با عنوان «اعضای حزب عدالت و توسعه از روند صلح نگران‌اند» واکنش نشان داد.

در این گزارش که به منابع حزب عدالت و توسعه استناد شده بود، ادعا شده بود شماری از اعضای این حزب نسبت به روند صلح نگرانی‌هایی دارند.

تمل در واکنش به این گزارش نوشت: «کسانی که با نگرانی‌های محدود و تنگ‌نظرانه با این روند تاریخی برخورد می‌کنند، تنها خواهان ادامه خون‌ریزی هستند. رنج‌هایی که تاکنون تجربه شده، یک‌جانبه نبوده است.»

او در ادامه افزود: «آقای اوجالان می‌گوید زمان آن فرا رسیده است که رنج‌های مردم کرد و مردم ترکیه را مشترک بدانیم و صلح و برادری بزرگی را بنا کنیم. کارزار صلح و برادری می‌تواند همه کارزارها و محاسبات آلوده را بی‌اثر کند. مردم ترکیه خواهان صلح، برادری و آزادی‌اند.»