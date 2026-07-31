به گزارش کردپرس، در آستانه کنگره حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، فضای رقابت برای رهبری این حزب وارد مرحله تازهای شده و نام چهار چهره بهعنوان رقبای احتمالی کمال قلیچداراوغلو مطرح شده است. به نوشته عبدالقادر سلوی، ستوننویس روزنامه حریت و از روزناه نگارانی که همیشه همراه تیم رسانه ای رجب طیب اردوغان است، در آستانه کنگره حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، از چهار چهره از جمله محرم اینجه بهعنوان نامزدهای احتمالی ریاست این حزب و رقبای کمال قلیچداراوغلو نام برده است. این گمانهزنیها در پی جدایی اوزگور اوزل و ۹۰ نماینده همراه او و تأسیس حزب نو مطرح شدهاند.
سلوی با اشاره به جدایی اوزگور اوزل و ۹۰ نماینده همراه او از CHP و تأسیس حزب نو نوشت برخی از اعضای باقیمانده در این حزب، اکنون بهدنبال جانشینی قلیچداراوغلو هستند. به گفته او، این افراد معتقدند روی کار آمدن رهبری جدید در CHP میتواند از قدرتگیری حزب نو - حزب نویس بکاهد و فضای تازهای در حزب جمهوریخواه خلق به وجود آورد.
احتمال استعفای شماری دیگر از نمایندگان
سلوی مدعی شد برخی جریانهای درون CHP با مطرح کردن احتمال استعفای پنج نماینده دیگر و افزایش شمار جداشدگان جدید به ۱۰ نفر، میکوشند قلیچداراوغلو را تحت فشار قرار دهند تا در کنگره آینده نامزد ریاست حزب نشود.
او افزود احتمال استعفاهای تازه از CHP وجود دارد، اما بعید است قلیچداراوغلو پس از جدایی ۹۱ نماینده، از استعفای پنج یا ۱۰ نماینده دیگر بهشدت متأثر شود.
چهار نامزد احتمالی ریاست CHP
این روزنامهنگار نوشت به نظر میرسد اختلافها و تحولات درونی CHP مدتی دیگر ادامه داشته باشد؛ زیرا در حال حاضر نام چهار نفر برای ریاست این حزب مطرح است.
بر اساس ادعای سلوی، اوغوز کان سالیجی، گورسل ارول، گورسل تکین و محرم اینجه از جمله چهرههایی هستند که ممکن است در کنگره آینده نامزد ریاست CHP شوند.
او با این حال تأکید کرد با آغاز رسمی روند کنگره، احتمال کنارهگیری برخی از این افراد یا مطرح شدن نامهای غیرمنتظره دیگری وجود دارد. به گفته سلوی، اگر قلیچداراوغلو خود نامزد نشود، ممکن است از یکی از نامزدها حمایت کند.
نظر شما