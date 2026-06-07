ارومیه، ماکو، مهاباد و پیرانشهر دارای بیشترین میزان گردشگر

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری، در تازه‌ترین گزارش آماری از وضعیت گردشگری آذربایجان غربی اظهار کرد: میزان اشغال اتاق واحدهای اقامتی این استان در حال افزایش است وبیشترین میزان تقاضا و اقامت مسافران در این مدت، مربوط به شهرهای ارومیه، ماکو، مهاباد و پیرانشهر بوده است .

او تاکید کرد: این توزیع نشان‌دهنده تمرکز گردشگران در قطب‌های اصلی اقتصادی و مرزی استان و همچنین پتانسیل بالای این شهرها در جذب مسافر از طریق زیرساخت‌های موجود است.

صفری ادامه داد: در دو ماهه نخست سال جاری، آمار تردد مسافران خارجی ورودی از پایانه‌های مرزی استان ۳۹ هزار و ۷۲۲ نفر و مسافران ایرانی ورودی ۲۵۸ هزار و ۶۸۴ نفر ثبت شده است.

او تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده پویایی مرزهای آذربایجان غربی و نقش کلیدی این استان در تبادلات گردشگری با کشورهای همسایه است که زیربنای مهمی برای توسعه اقتصاد مرزی محسوب می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده گردشگری استان، تاکید کرد: با توجه به ایجاد ظرفیت‌های جدید گردشگری در مناطق پیرامون دریاچه ارومیه و همچنین امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری راهبردی با استان‌های مرزی کشورهای همسایه، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پیش رو شاهد افزایش قابل توجه در آمار تردد مسافران و میزان اقامت در استان باشیم.