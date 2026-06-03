دختر کولی کردستان ترکیه رکورد زد؛ ۱۱۵ هزار بازدیدکننده در یک ماه + تصاویر

به گزارش کردپرس، موزه موزاییک زئوگما در شهر غازیآنتپ، واقع در غرب کردستان ترکیه، در ماه می رکورد تازهای در شمار بازدیدکنندگان ثبت کرد. به گفته استاندار غازیآنتپ، این موزه تنها در یک ماه میزبان بیش از ۱۱۵ هزار نفر بوده که بالاترین آمار ماهانه از زمان افتتاح آن به شمار میرود.
موزه موزاییک زئوگما، یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و باستانشناسی ترکیه، در ماه می ۲۰۲۶ رکورد تازهای در جذب گردشگر و بازدیدکننده به ثبت رساند.
کمال چبر، استاندار غازیآنتپ، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این موزه که از آن به عنوان یکی از ارزشمندترین گنجینههای فرهنگی منطقه یاد میشود، در ماه می میزبان ۱۱۵ هزار و ۳۷۵ بازدیدکننده بوده است.
او تأکید کرد که از زمان افتتاح موزه تاکنون، هیچگاه چنین تعداد بازدیدکنندهای در طول یک ماه ثبت نشده بود و این آمار یک رکورد تاریخی برای موزه زئوگما محسوب میشود.
به گفته استاندار غازیآنتپ، استقبال از این مجموعه در تعطیلات عید قربان نیز چشمگیر بوده است؛ به طوری که تنها در ایام تعطیلات، ۴۸ هزار و ۸۴۳ نفر از این موزه بازدید کردهاند.
چبر همچنین اعلام کرد که مجموع بازدیدکنندگان موزه زئوگما در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۲۳۷ هزار و ۹۱۶ نفر رسیده است؛ آماری که نشاندهنده افزایش قابل توجه علاقه گردشگران داخلی و خارجی به این مجموعه فرهنگی است.
موزه زئوگما که در غازیآنتپ در غرب کردستان ترکیه قرار دارد، یکی از بزرگترین موزههای موزاییک جهان به شمار میرود و آثار بهدستآمده از شهر باستانی زئوگما را در خود جای داده است. مشهورترین اثر این موزه، موزاییک «دختر کولی» است که به یکی از نمادهای فرهنگی و گردشگری ترکیه تبدیل شده و هر سال هزاران بازدیدکننده را به این شهر میکشاند.
منبع تصاویر: بخش کردی آناتولی
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