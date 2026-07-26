تکه های گمشده دختر کولی به دیلوک بازگشتند + فیلم

به گزارش کردپرس، موزه موزاییک زئوگما در شهر دیلوک (غازی آنتپ)، یکی از مهمترین مراکز نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی مشترک منطقه و بشریت، با آغاز فصل تابستان با استقبال گسترده بازدیدکنندگان روبهرو شده است.
این مجموعه عظیم فرهنگی که در میان بزرگترین موزههای موزاییک جهان جای دارد، با آثار منحصربهفرد خود، بازدیدکنندگان را به سفری در دل هزاران سال تاریخ میبرد.
در این موزه، موزاییکها، ستونها و مجسمههای متعلق به دوره روم که از شهر باستانی زئوگما در ساحل رود فرات نجات یافتهاند، نگهداری میشوند؛ آثاری که عمق تاریخی این جغرافیا و حافظه مشترک مردمان آن را بازتاب میدهند.
بازدید روزانه هزاران نفر از موزه
با فرارسیدن تابستان و رونق گرفتن فصل گردشگری، شمار بازدیدکنندگان موزه به بالاترین سطح رسیده است. بر اساس اطلاعات موجود، در طول فصل تابستان روزانه بهطور متوسط بین دو هزار تا چهار هزار نفر از این موزه بازدید میکنند.
این تعداد در روزهای پایانی هفته به اوج میرسد و علاقهمندان به تاریخ از نقاط مختلف جهان برای دیدن موزاییک «دختر کولی»، که به نماد موزه تبدیل شده است، در صفهای طولانی منتظر میمانند.
موزه موزاییک زئوگما بهعنوان یکی از مهمترین عوامل پویایی فرهنگی منطقه، هم به فرهنگ شهری کمک میکند و هم زمینه شناساندن میراث تاریخی آن را در سطح جهانی فراهم میسازد.
شهر باستانی که زیر آبهای فرات ماند
آثار منحصربهفرد به نمایش درآمده در این موزه از شهر باستانی زئوگما به دست آمدهاند؛ شهری که حدود ۳۰۰ سال پیش از میلاد، به دست سلوکوس نیکاتور، یکی از فرماندهان اسکندر مقدونی، ساخته شد. نام «زئوگما» به معنای «پل» یا «گذرگاه» است.
این شهر در دوره امپراتوری روم به یکی از مراکز مهم نظامی و تجاری تبدیل شد. زئوگما به دلیل قرار گرفتن در کمعمقترین و راهبردیترین محل عبور از رود فرات، در طول قرنها یکی از مراکز ثروت، شکوه و تعامل فرهنگی بود.
با اجرای پروژه سد بیرجیک و قرار گرفتن بخش مهمی از شهر در معرض خطر غرق شدن، کاوشهای نجاتبخشی در این منطقه آغاز شد. در جریان این کاوشها، یکی از مهمترین مجموعههای موزاییک در تاریخ باستانشناسی جهان کشف شد.
این موزاییکها که زمانی کف ویلاهای شهر باستانی را میآراستند، باورهای اسطورهای و آیینهای زندگی روزمره آن دوران را با ظرافتی کمنظیر به تصویر کشیدهاند و اکنون در موزه موزاییک زئوگما نگهداری میشوند.
حافظه تاریخی غارتشده به خانه بازگشت
بازگرداندن آثار تاریخی که بهصورت غیرقانونی به خارج از کشور منتقل شده بودند و تلاش برای حفاظت از میراث فرهنگی، جایگاه مهمی در روایت موزه و توجه گسترده بازدیدکنندگان در فصل جاری دارد.
قطعاتی از موزاییک «دختر کولی» که سالها مفقود بودند، در نتیجه پیگیریهای مستمر حقوقی و دیپلماتیک بازگردانده شدند و این اثر تاریخی بار دیگر تکمیل شد.
پس از بازگرداندن تدریجی ۱۲ پنل در سالهای گذشته، سیزدهمین پنل نیز پس از تلاشهای طولانی از دانشگاه ایالتی بولینگ گرین آمریکا پس گرفته شد و در جای اصلی خود در ترکیب کلی اثر قرار گرفت.
بازگشت این بخش از حافظه تاریخی که از طریق قاچاق از محل، خاک و کلیت اصلی خود جدا شده بود، یکپارچگی هنری مجموعه موجود در موزه را تکمیل کرد.
بازدیدکنندگان، پنلهای بازگرداندهشده و چهره «دختر کولی» را که به نماد این تلاشها تبدیل شدهاند، در اتاق تاریک و ویژهای که در داخل موزه طراحی شده است، تماشا میکنند.
نمایش آثار فرهنگی غارتشده در سرزمین اصلی خود، اهمیت موزه موزاییک زئوگما را از نظر عدالت تاریخی و حفاظت از حافظه فرهنگی دوچندان کرده است.
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