به گزارش کردپرس، پس از بارش‌های اخیر در شهرستان ساری قامیش از توابع استان قارص، در کردستان ترکیه، طبیعت منطقه طراوت و شادابی تازه‌ای پیدا کرده است. دشت‌ها و مراتع با پوشش گیاهی رنگارنگ پوشیده شده و هم‌زمان حضور گونه‌های مختلف حیات وحش در این منطقه توجه علاقه‌مندان به طبیعت را به خود جلب کرده است.

مناظر سرسبز، گل‌های وحشی و تصاویر ثبت‌شده از حیوانات در زیستگاه‌های طبیعی‌شان، جلوه‌ای ویژه به طبیعت ساری قامیش بخشیده و این منطقه را به یکی از دیدنی‌ترین نقاط کردستان ترکیه در فصل جاری تبدیل کرده است.

منبع: TRT