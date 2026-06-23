به گزارش کردپرس، پس از بارشهای اخیر در شهرستان ساری قامیش از توابع استان قارص، در کردستان ترکیه، طبیعت منطقه طراوت و شادابی تازهای پیدا کرده است. دشتها و مراتع با پوشش گیاهی رنگارنگ پوشیده شده و همزمان حضور گونههای مختلف حیات وحش در این منطقه توجه علاقهمندان به طبیعت را به خود جلب کرده است.
مناظر سرسبز، گلهای وحشی و تصاویر ثبتشده از حیوانات در زیستگاههای طبیعیشان، جلوهای ویژه به طبیعت ساری قامیش بخشیده و این منطقه را به یکی از دیدنیترین نقاط کردستان ترکیه در فصل جاری تبدیل کرده است.
منبع: TRT
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