به گزارش کردپرس، هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی گیلاس، در شهرستان یشیللی استان ماردین با برگزاری آیین افتتاحیه و حضور مسئولان محلی و استانی آغاز به کار کرد. این جشنواره سه‌روزه با هدف معرفی محصولات محلی، حمایت از کشاورزان و تقویت پیوندهای فرهنگی برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این جشنواره که با همکاری فرمانداری و شهرداری یشیللی برگزار می‌شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت، در میدان مرکزی شهرستان برگزار شد.

تونجای آق‌قویون، استاندار ماردین، در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد گفت: «برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری از این دست، علاوه بر تقویت همبستگی و وحدت اجتماعی، فرصتی برای گردهم آمدن شهروندان ارزشمند ما که خارج از استان زندگی می‌کنند، فراهم می‌کند. امیدواریم جشنواره گیلاس زمینه‌ای برای معرفی و فروش محصولاتی باشد که کشاورزان و تولیدکنندگان ما یک سال برای تولید آن‌ها زحمت کشیده‌اند.»

او همچنین به روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» اشاره کرد و گفت: «سیاست‌های امنیتی که طی سال‌های اخیر تحت رهبری رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان دنبال شده، به برقراری آرامش در کشور کمک کرده است. در مرحله کنونی نیز روند ترکیه بدون تروریسم فرصت مهمی برای تقویت فضای صلح و ثبات به شمار می‌رود. ما از صلح، برادری و وحدت خود در این سرزمین پاسداری خواهیم کرد و این میراث ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل خواهیم ساخت.»

هجدهمین جشنواره بین‌المللی گیلاس، فرهنگ و هنر یشیللی در نخستین روز خود با اجرای کنسرت گروه «تیسیلاون» و یک گروه موسیقی از الجزایر به پایان رسید.