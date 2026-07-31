تردد ٣.٨ میلیون زائر اربعین در سال گذشته/پیش بینی افزایش شمار زائران

به گزارش کردپرس، سردار علیاکبر پورجمشیدیان با بیان اینکه اتحاد و همدلی میان شیعیان و اهل سنت در مرز تمرچین و شهرستان پیرانشهر بهخوبی مشهود است، افزود: این روحیه در اقلیم کردستان عراق نیز وجود دارد و مردم منطقه مشتاقانه برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آماده میشوند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه اربعین یک حرکت بزرگ فرهنگی و مردمی است، خاطرنشان کرد: این رویداد هر سال با محوریت ارزشهای فرهنگی و با مشارکت کشورهای محور مقاومت برگزار میشود و شعار اربعین امسال «مثلی لا یبایع مثله» انتخاب شده است.
او با تأکید بر اینکه آیین اربعین به نماد وحدت امت اسلامی و حتی پیروان ادیان الهی تبدیل شده، گفت: مرز تمرچین یکی از روشنترین جلوههای این همبستگی است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در پایان مرز تمرچین را یکی از بهترین و زیباترین مرزهای اربعینی کشور توصیف کرده و ضمن ابلاغ پیام قدردانی رئیسجمهور و وزیر کشور به دستاندرکاران این مرز، اظهار داشت: دولت با بهرهگیری از همه ظرفیتها در کنار مشارکت مردمی، برای ارائه خدمات شایسته و تسهیل سفر زائران اربعین حسینی تلاش خواهد کرد.
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