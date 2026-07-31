هتل ٥ ستاره دیاکو در ارومیه کلنگ زنی شد

به گزارش کردپرس، علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در مراسم کلنگ‌زنی هتل ۵ ستاره دیاکو ارومیه اظهار کرد: این مشوق‌های دولت همراه با حذف کامل عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری، امکان اجرای پروژه‌های گردشگری ترکیبی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها را هموارتر خواهد کرد.

او افزود: دولت در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، مجموعه‌ای از مشوق‌های مؤثر را برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به تصویب رسانده که زمینه‌ساز رونق این بخش خواهد بود.

شالبافیان اظهار کرد: این معافیت پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و تصویب در کمیسیون تبصره یک ماده یک اعمال می‌شود و هزینه سرمایه‌گذاری را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امکان اجرای پروژه‌های گردشگری ترکیبی را از دیگر مشوق‌های دولت عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، سرمایه‌گذاران می‌توانند تا سقف ۴۰ درصد زیربنای پروژه را به کاربری‌های مسکونی یا اداری اختصاص دهند که این اقدام، شیوه‌ای نوین برای تأمین مالی طرح‌های گردشگری محسوب می‌شود.

او همچنین از معافیت تجهیزات و وسایل مورد نیاز صنعت گردشگری، از جمله شناورها و کشتی‌های تفریحی و تجهیزات تفریحات ساحلی و دریایی، از عوارض گمرکی و سود بازرگانی خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه برشمرد.

شالبافیان با اشاره به همکاری وزارت میراث فرهنگی با شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها برای کاهش عوارض ساخت تأسیسات گردشگری، افزود: تاکنون بیش از ۹۰ شهر کشور به این طرح پیوسته‌اند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تصویب سند جامع توسعه دریامحور در دولت خبر داد و گفت: با ابلاغ این سند، بسیاری از چالش‌های سرمایه‌گذاری در نوار ساحلی برطرف خواهد شد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزایش می‌یابد.

او با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری در آذربایجان غربی گفت: سیمای گردشگری استان در چند سال آینده تغییر خواهد کرد، چراکه با تدبیر استاندار و برگزاری همایش سرمایه‌گذاری اینوا رغبت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آذربایجان غربی افزایش یافته است.

شالبافیان با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری، دفاع مقدس است، تصریح کرد: در سطح کشور ۳ هزار و ۱۷ طرح گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۳۳۰۰ همت در حال اجرا بوده و در آذربایجان غربی نیز ۱۳۲ مورد موافقت اصولی با ۶۰ همت سرمایه‌گذاری صادر شده است که از این لحاظ آذربایجان غربی یکی از استان‌های با جایگاه ویژه است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: طبق آمار، سال گذشته آذربایجان غربی جزو سه استان پیشگام کشور در جذب تسهیلات اشتغال شده است و امیدوارم حوزه صنایع‌دستی و گردشگری امسال نیز در کارگروه توسعه و اشتغال استان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

بهره‌برداری از ۶ پروژه گردشگری، تفریحی و سلامت در ارومیه

در این مراسم همچنین استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از ۶ پروژه گردشگری، تفریحی و سلامت در ارومیه، گفت: توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری، مرزی و تولیدی راهبرد اصلی مدیریت استان برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر آذربایجان‌غربی است.



رضا رحمانی افزود: برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان، پنج ستاد راهبردی تشکیل شده که مأموریت آنها رفع چالش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی است.



او همچنین با اشاره به مزیت‌های آذربایجان‌غربی در حوزه‌های مرز، گردشگری، حمل‌ونقل، کشاورزی و تولید، خاطرنشان کرد: مدیریت استان با تمرکز بر جذب سرمایه‌گذار، توسعه زیرساخت‌ها و معرفی توانمندی‌های استان، به دنبال ایجاد جهش در شاخص‌های اقتصادی و اشتغال است.



استاندار آذربایجان‌غربی میراث‌فرهنگی را نیز یکی از ارکان توسعه گردشگری دانسته و افزود: برنامه‌ریزی مستمر برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان‌غربی ضروری است.



رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده شهر ارومیه، از اجرای طرح‌های گردشگری در محدوده رودخانه شهرچایی خبر داده و اضافه کرد: پروژه‌هایی نظیر ساماندهی این محور، ایجاد فضای سبز و قایق‌سواری با مشارکت سرمایه‌گذاران در دستورکار قرار دارد.



او در پایان پروژه‌های چی‌چست، میدان امام، شهرچایی، زمین‌های لشکر و بام‌شهر را از طرح‌های مهم گردشگری ارومیه برشمرده و افزود: اجرای این پروژه‌ها از سوی شهرداری برای رونق گردشگری شهری و ارتقای خدمات تفریحی باید تسریع شود.



