به گزارش کردپرس، مدیریت جنبش آزادی کرد (نامی که پس از انحلال PKK به اسن سازمان داده شده است) در بیانیه ای درباره قانون صلح موسوم به «قانون چارچوب» که انتظار می‌رود در چارچوب روند صلح و جامعه دموکراتیک به مجلس ترکیه ارائه شود، اعلام کرد بحث‌های منتشرشده درباره محتوای این قانون، تردیدهایی را نسبت به میزان جدیت در تدوین آن ایجاد کرده است.

در این بیانیه تأکید شد که زبان، تعاریف و محتوای قانون همچنان با مشکلاتی روبه‌رو است و جایگاه عبدالله اوجالان نیز باید به‌صورت روشن در چارچوب حقوقی آن گنجانده شود.

قانون نباید محدود و فاقد چشم‌انداز باشد

مدیریت PKK اعلام کرد: «بحث‌ها درباره قانون پایه‌ای که با آینده مردم ترکیه ارتباط دارد، به شکل‌های مختلف ادامه یافته و در افکار عمومی بازتاب پیدا کرده است. با توجه به مطالب مطرح‌شده و اطلاعات منتشرشده در منابع علنی، درباره میزان جدیت در برخورد با این قانون تردیدهایی به وجود آمده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است عبدالله اوجالان در دیدار ۲۰ جولای تأکید کرده بود قانونی که قرار است تصویب شود، نباید ساده، محدود و فاقد چشم‌اندازی برای آینده باشد و باید حساسیت‌های متقابل را در نظر بگیرد.

به گفته مدیریت PKK انتظار می‌رود قانون موردنظر گامی مهم برای رفع گسست صدساله میان مردم کرد و دولت ترکیه باشد؛ ازاین‌رو، باید ماهیتی متناسب با هدف تحقق صلح داشته باشد.

زبان و تعاریف برای پیشرفت روند اهمیت دارند

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «صلح پیش از هر چیز از زبان آغاز می‌شود. ادامه استفاده از مفاهیمی مانند ترور و سازمان تروریستی برای سازمانی که خود را منحل کرده و به مبارزه مسلحانه علیه ترکیه پایان داده است، از همان ابتدا روندی را که با آینده مردم ما ارتباط دارد، با مشکل روبه‌رو می‌کند.»

مدیریت PKK تأکید کرد زبان، تعریف‌ها و محتوای قانون باید با اهداف روند سازگار باشند. به گفته مدیران PKK در فرایندهای حل منازعه، طرف‌ها باید بر اقداماتی تمرکز کنند که پذیرفتنی و قابل‌اجرا باشند؛ در غیر این صورت، نمی‌توان از یک روند واقعی حل مسئله سخن گفت.

اوجالان باید در مدیریت روند نقش داشته باشد

مدیریت PKK اعلام کرد از ابتدای روند بر ضرورت ایفای نقش عبدالله اوجالان در اجرای الزامات فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک تأکید کرده و بارها خواستار مشخص شدن جایگاه و تحقق آزادی او شده است: «بدون ورود مستقیم رهبر آپو به روند و مدیریت آن از سوی او، اجرای تصمیم‌های اتخاذشده و الزامات قانونی که تصویب خواهد شد، امکان‌پذیر نیست.»

جایگاه اوجالان باید روشن شود

مدیریت PKK با اشاره به اظهارات پیشین دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی‌ (MHP)، اعلام کرد اوجالان باید نقش «هماهنگ‌کننده صلح و سیاسی‌شدن» را بر عهده داشته باشد.

در ادامه آمده است که این موضوع در گفت‌وگوهای انجام‌شده در امرالی نیز پذیرفته شده و نقش اوجالان در اجرای قانون آینده مشخص شده بود. مدیریت جنبش آزادی کرد هشدار داد: «بر اساس مطالب منتشرشده در منابع علنی، در نظر نگرفتن جایگاه رهبر آپو در قانون، از همان ابتدا مانعی در برابر اجرای عملی آن ایجاد خواهد کرد. ازاین‌رو، روشن شدن جایگاه او به‌عنوان مخاطب و مذاکره‌کننده اصلی اهمیت دارد.»

روند صلح نباید به خلع سلاح محدود شود

مدیریت PKK همچنین تأکید کرد محدود کردن روند صلح و جامعه دموکراتیک به موضوع خلع سلاح، با روح این روند سازگار نیست. به گفته مدیران PKK استفاده از عنوان قانون پایه‌ای یا قانون چارچوب به این معناست که پس از تصویب آن، قوانین دیگری نیز تدوین و گام‌های تکمیلی برداشته خواهند شد. بر همین اساس، باید به‌صراحت اعلام شود که این قانون نقطه آغاز روندی است که در ادامه با تصویب قوانین دموکراتیک‌سازی و اقدامات لازم برای حل مشکلات پیش خواهد رفت.

در پایان این بیانیه آمده است: «همان‌گونه که پیش‌تر نیز بارها اعلام کرده‌ایم، موضع اصلی خود را پس از مشاهده متن قانون مطرح خواهیم کرد. بدون تردید، اگر قانون مثبت باشد، از آن حمایت و تشویق خواهیم کرد و مسئولیت‌های خود را انجام خواهیم داد.»