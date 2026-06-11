بازارچه های دائمی صنایع دستی در سنندج ایجاد می شود

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی در موزه خانه کُرد سنندج، با تبریک این روز به فعالان و هنرمندان این حوزه، گفت: کردستان با صنایع دستی اصیل و ارزشمند خود شناخته می شود و محصولات این حوزه در بازارهای داخلی و جهانی عرضه شده اند.

وی با تاکید بر نقش صنایع دستی در اشتغال زایی، به ویژه در قالب مشاغل خرد و خانگی، اظهار کرد: این حوزه باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در ادامه آموزش را یکی از ارکان توسعه صنایع دستی دانست و افزود: انتظار می رود اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای، برنامه ریزی جدی تری برای آموزش و مهارت آموزی در این بخش داشته باشد.

ازهاری به ضرورت نظام استاد ـ شاگردی را برای انتقال دانش و تجربیات استادکاران اشاره کرد و ادامه داد: با از دست رفتن برخی استادان، خطر فراموشی برخی از صنایع دستی و مهارت های مربوطه وجود دارد، بنابراین برای حفظ این میراث ارزشمند باید نظام استاد- شاگردی تقویت شود.

وی همچنین از منسوخ شدن برخی رشته های صنایع دستی استان ابراز تأسف کرد و خواستار برنامه ریزی برای احیا و بازآفرینی این هنرها شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه هر ساله اعتبارات مشخصی به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اختصاص می یابد، یادآور شد: امسال ۱۰ درصد از اعتبارات تبصره ۱۵ به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اختصاص یافته و طرح های صنایع دستی به دلیل خرد و اشتغال زا بودن، در اولویت بهره مندی از این تسهیلات قرار دارند.

ازهاری بیان کرد: علاوه بر این، می توان در قالب بودجه دستگاه هایی که در این حوزه دارای ردیف اعتباری هستند، تسهیلاتی را برای حمایت از فعالان صنایع دستی اختصاص داد.

وی ایجاد مکان دائمی عرضه محصولات را از مهم ترین مطالبات صنعتگران این حوزه عنوان کرد و گفت: در پارک های پیرچنار، معلم و نیشتمان سنندج فضاهایی برای ایجاد بازارچه ها و نمایشگاه های دائمی صنایع دستی پیش بینی شده که امیدواریم به زودی در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد.